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Devrik Lider Saddam Hüseyin Dönemindeki Üst Düzey Subayların Musul'daki Işid Militanlarına Eğitim Verdiği Öne Sürüldü

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin dönemindeki üst düzey subayların, Musul'da terör örgüttü IŞİD militanlarına eğitim verdiği iddia edildi.

Devrik Lider Saddam Hüseyin Dönemindeki Üst Düzey Subayların Musul'daki Işid Militanlarına Eğitim Verdiği Öne Sürüldü

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin dönemindeki üst düzey subayların, Musul'da terör örgüttü IŞİD militanlarına eğitim verdiği iddia edildi.

25 Kasım 2014 Salı 15:50
Devrik Lider Saddam Hüseyin Dönemindeki Üst Düzey Subayların Musul'daki Işid Militanlarına Eğitim Verdiği Öne Sürüldü
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Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin dönemindeki üst düzey subayların, Musul'da terör örgüttü IŞİD militanlarına eğitim verdiği iddia edildi.

Londra merkezli Arapça yayımlanan El-Kuds el-Arabi gazetesinin haberine göre, Saddam dönemi üst düzey subaylar, aylardır IŞİD'in "özel birliklerini" eğitiyor. Adı verilmeyen söz konusu kişiler arasında Salahaddin vilayetine bağlı ed-Devr bölgesinden Cumhuriyet Muhafızları'ndan eski bir tuğgeneral, Bağdat'ın el-Ameriyye bölgesinden de havacı bir tuğgeneral, Kerkük'teki el-Ubeydi aşiretinden bir kurmay albay, Zemar bölgesinden muhabere albayı ve Saddam döneminde "selefi düşünceleri" yüzünden ordudan ihraç edilen cumhuriyet muhafızlarından Samarralı bir binbaşı bulunuyor.

Haberde açıklamalarına yer verilen ve adı zikredilmeyen Musullu subaylardan birinin oğlu, babasının önceden "Irak özel kuvvetleri"nde tuğgeneral olarak görev yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Babam 7 yıldır IŞİD'le birlikte. Eskiden askeri akademide eğitmen olarak çalışıyordu. Önceleri IŞİD'e eğitim veren diğer meslektaşları gibi dindar değildi. Ancak rejim değiştiğinde babam kendisini dini kitaplar okumaya adadı ve mescide gitmeye başladı. Emniyet teşkilatının mezhepçi uygulamalarıyla milliyetçilikten, laikliğe sonrada selefiliğe kaydı. Arkadaşları onu örgüte katmak için girişimlerde bulunmuşlardı."

Haberde sözü edilen gruptan eğitim aldıklarını dile getiren bir IŞİD militanı ise "Bize eğitim verip, spor yaptıranlar eski subaylar. Bu gruba katılmak için hızlı olmak ve sağlam bir iradeye sahip olmak gerekli. Burada yüksek binalardan ve köprülerden halatla iniş ve su altında dalışlar yapıyoruz. Her gün 7 kilometre koşuyoruz ve 50 kilogramlık torbalar taşıyoruz. Bu herkesin kaldırabileceği bir eğitim değil. Bu eğitimlerin yanı sıra savaş taktiklerini ve her türlü hafif ve orta silahları kullanmayı öğreniyoruz" ifadelerini kullandı.

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