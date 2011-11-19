BÜYÜK İKRAMİYE 500 BİN TOPLAM İKRAMİYE 868 BİN TL

Devlet Piyangosu’nun yeni yıl biletlerinin satışına başlandı.

Bugüne kadarki en büyük ikramiyesini yeni yıl çekilişinde verecek Devlet Piyangosu, büyük ikramiyeyi 500 bin TL olarak belirledi. Toplamda ise 868 bin 500 TL ikramiye dağıtılacak.

Devlet Piyangosu’ndan yapılan açıklamada, 31 Aralık gecesi yapılacak çekiliş, BRT'den canlı olarak yayımlanacak. Kazanan çıkana dek yapılacak çekilişte, yılbaşı gecesi bir kişi mutlaka 500 bin TL'nin sahibi olacak.