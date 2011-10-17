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DEVLET ELİYLE HOMOFOBİ

Homofobiye Karşı İnisiyatif Derneği bugün saat 09.00'da Mahkemeler karşısında eylem yapıyor.

DEVLET ELİYLE HOMOFOBİ

Homofobiye Karşı İnisiyatif Derneği bugün saat 09.00'da Mahkemeler karşısında eylem yapıyor.

17 Ekim 2011 Pazartesi 07:46
DEVLET ELİYLE HOMOFOBİ
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“DEVLET ELİYLE HOMOFOBİ…”

“MEDYANIN ÇOĞUNLUĞU HOMOFOBİYİ DESTEKLEYEN YORUMLARLA HALKI KIŞKIRTIYOR”

 Homofobiye Karşı İnisiyatif Derneği, Fasıl 154 Ceza Yasası’nın “doğa kurallarına aykırı suçlar” yan başlıklı 171. maddesinin ivedilikle değiştirilmesi talebini yineleyerek, bugün bu amaçla saat 09.00’da Mahkemeler karşısında eylem yapacağını açıkladı.

Yasayı “çağdışı” diye niteleyen dernek, yazılı açıklamasında, KKTC’nin Avrupa’da “devlet eliyle homofobi uygulayan ülkeler listesinden çıkarılması” için temel insan haklarına sadık kalınarak yasaların güncellenmesini istedi.

İngiliz koloni idaresi döneminden beri yürürlükte bulunan Ceza Yasası’nda tadilat zorunluluğunun son günlerdeki olaylarla bir kez daha gözler önüne serildiği belirtilen Homofobiye Karşı İnisiyatif Derneği, doğaya aykırı ilişki suçu öne sürülerek 3 kişinin daha tutuklandığını kaydetti ve tutuklananlardan ikisinin gözaltı sırasında polis şiddetine maruz kaldığını bildirdi.

MEDYA KIŞKIRTIYOR

Açıklamada, yaşanan olayların hiçbir durumda kabul edilemeyeceği kaydedilerek, şöyle denildi:

“Bireylerin cinsel yönelimleri bahane edilerek tutuklanmaları, en temel insan haklarından birinin ihlalini oluşturmaktadır. Ne yazık ki ülkemizdeki çoğu medya kurumu, devlet eli ve yasa yoluyla olağanlaştırılan, fakat aslında bir insanlık suçu olan bu ‘cezai’ durumun ‘yasallığını’ desteklemektedir. Medyanın ezici çoğunluğu tutuklanan kişilerin isimlerini, mesleklerini, fotoğraflarını deşifre etmekle kalmayıp; insan haklarını savunmak yerine ihlalleri görmezden gelerek homofobiyi destekleyen yorumlarla halkı kışkırtmaya devam etmektedir.”

“KRİTER YAŞ DEĞİL, RIZA OLMALI”

Ceza Yasası’nın bireylerin vücut bütünlüğü ve güvenliğini değil, ahlakını korumayı hedeflediğinin açıkça görüldüğü kaydedilen açıklamada, bireylerin korunmasına yönelik kriterin sadece yaş değil, cinsel ilişkiye rıza olması gerektiği belirtildi.

“Dolayısıyla cinsel eylemlerin konu olduğu iddialar, insan hakları ve rıza yaşı ve bireylerin kişisel hakları çerçevesinde yargılanmalı; olaya müdahil mağdur kişiler ise ‘suçlu’ olarak teşhir edilmemelidirler” denilen açıklamada, duyarlı kişilerin, aktivistlerin, insan hakları savunucularının sessiz kalmaması ve yarınki eyleme katılması istendi.

Son Güncelleme: 17.10.2011 07:46
Anahtar Kelimeler:
EylemHomofobiMahkemelerFasıl 154 Ceza YasasıDoğaya Aykırı Ilişki
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