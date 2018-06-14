banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94541
ALTIN
194.046
DOLAR
4.6165
STERLİN
6.2107
EURO
5.4570
Turizm Bakanı Ataoğlu’nun Bayram Mesajı!
Bakan Ataoğlu'ndan bayram mesajı!
Akıncı'ya Ankara'dan aleni teşekkür
AKINCI'YA ANKARA'DAN ALENİ TEŞEKKÜR
Ramazan Bayramı yarın başlıyor
RAMAZAN BAYRAMI YARIN BAŞLIYOR
Shahin teminatı karşılayamadı
SHAHİN TUTUKLU YARGILANACAK
banner282

Dev şirket 4 bin 600 kişiyi işten çıkaracak!

Rolls Royce, 400 milyon sterlin tasarruf için 4.600 kişiyi işten çıkaracak.

Dev şirket 4 bin 600 kişiyi işten çıkaracak!

Rolls Royce, 400 milyon sterlin tasarruf için 4.600 kişiyi işten çıkaracak.

14 Haziran 2018 Perşembe 12:25
Dev şirket 4 bin 600 kişiyi işten çıkaracak!

Dev şirket 4 bin 600 kişiyi işten çıkaracak!

Rolls Royce, 400 milyon sterlin tasarruf için 4.600 kişiyi işten çıkaracak.

İngiltere'de Rolls Royce, faaliyetlerini sadeleştirme ve 2020 sonuna kadar yılda 400 milyon GBP tasarruf etme planının parçası olarak 4.600 çalışanını işten çıkaracak.

İşten çıkarmalar ve faaliyetlerin gözden geçirilmesinin toplam maliyeti ise 500 milyon GBP olacak ve 2018, 2019, 2020 yıllarına yayılacak.

banner277

Rolls Royce'nin İİngiltere'de 26 bin, dünya genelinde 55 bin çalışanı var.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adil Öksüz'ün eşi ABD'de görüntülendi
Adil Öksüz'ün eşi ABD'de görüntülendi
Fransız Kamu Şirketlerine “tramvay hattı“ tepkisi
Fransız Kamu Şirketlerine “tramvay hattı“ tepkisi
Antartika'daki erime alarm seviyesinde
Antartika'daki erime alarm seviyesinde
Bangladeş'te muson yağmurlarında 3 Arakanlı Müslüman öldü
Bangladeş'te muson yağmurlarında 3 Arakanlı Müslüman öldü
Gürcistan Başbakanı Kvirikaşvili istifa etti
Gürcistan Başbakanı Kvirikaşvili istifa etti
FKÖ'den AB ülkelerine Filistin devletini tanıma çağrısı
FKÖ'den AB ülkelerine Filistin devletini tanıma çağrısı
Leyleğin Kanadına Verici Takan Bilim İnsanlarına 12 Bin Liralık Fatura Geldi!
Leyleğin Kanadına Verici Takan Bilim İnsanlarına 12 Bin Liralık Fatura Geldi!
Çinli Balıkçının Ağına Sıra dışı Balık Takıldı: Kafası Güvercin Gövdesi Sazan!
Çinli Balıkçının Ağına Sıra dışı Balık Takıldı: Kafası Güvercin Gövdesi Sazan!
Donald Trump Sahnede Kendisine Küfür Eden Robert de Niro'ya "Uyansana Sarhoş" Diyerek Seslendi!
Donald Trump Sahnede Kendisine Küfür Eden Robert de Niro'ya "Uyansana Sarhoş" Diyerek Seslendi!
Hollanda'dan Skandal Etkinliğe Onay Çıktı!
Hollanda'dan Skandal Etkinliğe Onay Çıktı!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim