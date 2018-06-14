Dev şirket 4 bin 600 kişiyi işten çıkaracak!

Rolls Royce, 400 milyon sterlin tasarruf için 4.600 kişiyi işten çıkaracak.

İngiltere'de Rolls Royce, faaliyetlerini sadeleştirme ve 2020 sonuna kadar yılda 400 milyon GBP tasarruf etme planının parçası olarak 4.600 çalışanını işten çıkaracak.



İşten çıkarmalar ve faaliyetlerin gözden geçirilmesinin toplam maliyeti ise 500 milyon GBP olacak ve 2018, 2019, 2020 yıllarına yayılacak.

