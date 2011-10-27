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Dev-İş Pazartesi Grev Yapıp Mitinge Katılacak

31 Ekim Pazartesi gün saat 08.00’den itibaren greve gideceği açıklandı.

Dev-İş Pazartesi Grev Yapıp Mitinge Katılacak

31 Ekim Pazartesi gün saat 08.00’den itibaren greve gideceği açıklandı.

27 Ekim 2011 Perşembe 09:38
Dev-İş Pazartesi Grev Yapıp Mitinge Katılacak
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Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) ve kendisine bağlı sendikaların, örgütlü bulunduğu tüm işyerlerinde 31 Ekim Pazartesi gün saat 08.00’den itibaren greve gideceği açıklandı.

Dev-İş Genel Başkanı Mehmet Seyis tarafından bugün yapılan yazılı açıklamaya göre, Pazartesi gününü grevde geçirecek Dev-İş ve bağlı sendikaların üyeleri, mitinge katılmak üzere saat 09.45’de

Lefkoşa’da eski PEYAK binalarının önünde toplanacak.

Seyis, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Hükümet’inin Türkiye’deki Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’nin dayattığı “ekonomik yıkım” paketini ısrarla uygulamak istediğini savunarak, bu pakete bağlı yasa ve yasa

değişikliklerinin her ay sonu Türkiye’den alınacak para miktarına göre geçirilmeye çalışıldığını ileri sürdür.

“Neyimiz var, neyimiz yok haraç mezat  her ay UBP tarafından taksit taksit satılıyoruz” ifadesini kullanan Mehmet Seyis şöyle dedi:

“Yapılan dayatmalar sonucu bir yandan ekonomik gücümüz geriletilip, alım gücümüz düşürüldü, Toplu İş Sözleşmeleri ile elde ettiğimiz tüm haklar gasp ediliyor, Sosyal sigorta emekli yaşı yükseltilip

prim yatırımlarımız artırılıyor. İşçinin kendi parası olan İhtiyat Sandığı paralarını da  Sosyal Güvenliğe kaynak yapıyorlar.”

Dev-İş Genel Başkanı Seyis, Başbakan İrsen Küçük’ün sendikaların tepkisinin nedenini hala anlamadığını söylemesinin anlaşılır bir yanı olmadığını ifade ederek, Başbakan Küçük’ün anlaması gereken tek

şeyin istifa etmesi olduğunu iddia etti.

Seyis, Kıbrıslı Türklerin talimatla yönetimi hak etmediğine işaret ederek, “dayatmaları ve hakaretleri sineye çekmeyeceklerini” anlatarak, tüm üye ve halka, Hükümet’e dur demek için yapılacak eylemlere

katılma çağrısı yaptı.

Son Güncelleme: 27.10.2011 09:38
Anahtar Kelimeler:
GrevMitingDev-İş
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