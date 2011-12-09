Dev-iş K-pet Yüzde 100 Hisseyle Tam Bir Kit Oldu Kit Gibi Yönetilmeli

Dev-İş ile Petrol-İş, K-Pet’in bir KİT olarak ve KİT Yasası’na göre yönetilmesini istedi.

K-PET çalışanları bu amaçla kendi üzerlerine düşen “İşçi Meclisi” ve “Ortak Yönetim Kurulu” üyelerini belirlemek üzere bugün saat 16.30’da işyerinde toplanıyor.

DEV-İŞ’ten yapılan açıklamaya göre, belirlenecek Ortak Yönetim Kurulu üyeleri önümüzdeki hafta salı günü İnkişaf Sandığı Başkanı’na bildirilerek, gereğin yapılması istenecek.

DEV-İŞ Genel Başkanı Mehmet Seyis ile Petrol-İş Genel Başkanı Levent Şentan’ın ortaklaşa yaptığı açıklamada, KKTC İnkişaf Sandığı’nın yüzde 52 OMW hissesini satın alarak K-PET’in pozisyonunu yüzde 100 tam bir KİT haline getirdiği belirtildi. Açıklamada, “Şaibeli ihale süreci ile yüzde 90 hisseyi sattık deseler de yasal olarak satış gerçekleşemedi ve bu hisseler de devredilememiştir” denildi.

K-PET’in bir KİT olarak 37/1975 sayılı KİT Yasası’na göre yönetilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, “37/1975 sayılı KİT Yasası’nın 5/3 maddesi ‘KİT’lerde emek ve sermayenin eşit temsil edildiğini’, 6/1 maddesi işçilerin bir İşçi Meclisi oluşturacağını, 8/2 maddesi ise ‘KİT’lerin en yüksek karar organı olan Ortak Yönetim Kurulu’nda emeği temsil edenlerin seçimi’ konularını öngörür” ifadelerine yer verildi.