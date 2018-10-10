Deutsche Telekom, 5g Operasyonlarını 2020\'de Başlatacak

DEUTSCHE TELEKOM ÜST DÜZEY YETKİLİSİ TIM HOETTGES: “YETERLİ SAYIDA TİCARİ CİHAZ MEVCUT OLDUĞU TAKDİRDE, TİCARİ 5G OPERASYONLARI 2020’DE BAŞLAYACAK”



Berlin, 10 Ekim 18 : Avrupa’nın en büyük telefon şirketi Deutsche Telekom\'un üst düzey yetkilisi (CEO) Tim Hoettges, yeterli sayıda ticari cihaz mevcut olduğu takdirde, hızlı veri transferi sağlayacak olan 5G teknolojisini Almanya\'da 2020’den itibaren ticari olarak sunmaya başlayacaklarını bildirdi.



Hoettges, Alman Sanayi Federasyonu (BDI) tarafından düzenlenen Almanya’nın internet altyapısına yönelik “Almanya için gigabit ağları” konferansına katılmadan önce yaptığı açıklamada, Deutsche Telekom’un gelecek yıllarda genişbant ağları için yılda 5,5 milyar avro yatırım yapacağını taahhüdünü yeniledi.



Alman şirketlerin, devlet kurumlarının ve vatandaşların şehirlerde ve şehir dışında en güçlü dijital altyapıyı hak ettiklerini belirten Hoettges, şu değerlendirmelerde bulundu:



“Ancak bu hedefe birlikte ulaşabiliriz. 5G sadece başka bir ağ değil, fakat ürünlerimizin katma değerinin ayrılmaz bir parçası. Nesnelerin interneti, otonom makinelerin veya akıllı şehirlerin kontrolü için 5G\'ye ihtiyacımız var. Almanya\'nın başarısı için kritik olan projelere öncelik veriyoruz. Yeterli sayıda ticari cihaz mevcut olduğu takdirde, Almanya\'da ticari 5G operasyonları 2020’de başlayacak. Aynı yıl, Almanya nüfusunun yüzde 99\'undan fazlasına LTE (yüksek hızlı kablosuz veri aktarımı) sağlanacak."



Hoettges, gelecek aylarda 5G konusunda kullanıcıların taleplerini ölçmek için konferans düzenleyeceklerini de bildirdi.



5G hizmetlerini geliştirme planında Japonya, Kore, Çin ve ABD gibi ülkelerin gerisinde kaldığı için eleştirilen Alman hükümeti, gelecek ay 5G lisansı verme şartlarına ilişkin son kararı verecek. Ülkede, 5G lisans ihalesinin de gelecek yılın ilk çeyreğinde yapılması planlanıyor.



(AA///RU/YIL)





