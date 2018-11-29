Deutsche Bank’da Kara Para Aklama Araması



KARA PARA AKLAMA SORUŞTURMASINA YÖNELİK BANKANIN FRANKFURT MERKEZİNDE ARAMA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR



Berlin, 29 Kasım 18 (.): Almanya’nın en büyük bankalarından Deutsche Bank’ın Frankfurt merkezinde Frankfurt savcılığı tarafından kara para aklama soruşturmasına yönelik arama yapıldığı bildirildi.

Frankfurt Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada federal polis yetkilileri ile birlikte kara para aklama soruşturmasına yönelik bankanın Frankfurt merkezinde arama gerçekleştiriliyor.

Alman medyasına göre ise vergi müfettişlerinin de yer aldığı yaklaşık 170 kişilik ekip sabah altıdan beri bankanın merkezinde arama yapıyor.

Aramanın, Danimarkalı Danske Bank’ın 150 milyar dolar tutarında kara para aklama işleminde bazı Avrupalı bankaların yardımcı olduğu iddiasından sonra gelmesi dikkat çekti.

Haberin duyulmasından sonra, bankanın hisseleri yaklaşık yüzde 4 düşerek, 8,27 avrodan işlem görüyor.

(AA/TUĞ/ÖK)

