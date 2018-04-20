Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111389
ALTIN
174.794
DOLAR
4.0461
STERLİN
5.6828
EURO
4.9786
AB'den Hamitköy'e 25 Milyon
AB’DEN HAMİTKÖY’E 25 MİLYON
CASİNO İZNİ YASAYA AYKIRI MI?
CASİNO İZNİ YASAYA AYKIRI MI?
GİRNE’DE HUZUR OPERASYONU
4 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Bıçaklı Kavga Kanlı Bitti
BIÇAKLI KAVGA KANLI BİTTİ
banner256
Flaş Haber
AB'den Hamitköy'e 25 Milyon
Kapat

Deutsche Bank’a “yanlışlıkla 28 Milyar Euro Gönderdi iddiası!

Almanya'nın önemli bankalarından Deutsche Bank'ın, bir borsadaki hesabına yanlışlıkla 28 milyar Euroluk bir transfer işlemi gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Deutsche Bank’a “yanlışlıkla 28 Milyar Euro Gönderdi iddiası!

Almanya'nın önemli bankalarından Deutsche Bank'ın, bir borsadaki hesabına yanlışlıkla 28 milyar Euroluk bir transfer işlemi gerçekleştirdiği öne sürüldü.

20 Nisan 2018 Cuma 10:49
Deutsche Bank’a “yanlışlıkla 28 Milyar Euro Gönderdi iddiası!

Almanya'nın önemli bankalarından Deutsche Bank'ın, bir borsadaki hesabına yanlışlıkla 28 milyar Euroluk bir transfer işlemi gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Alman Haber Ajansı’nın (DPA) ismini açıklamadığı bir banka sözcüsüne dayandırdığı haberine göre, Deutsche Bank geçen ay günlük türev işlemlerinin bir parçası olarak Eurex borsasındaki hesabına tek bir işlemle yanlışlıkla 28 milyar Euro gönderdi.

Banka hisselerinin yaklaşık 24 milyar Euroluk piyasa değerinden daha yüksek olan miktar, rutin olarak planlanan işlem değerinin de çok üzerinde gerçekleşti. 

banner223
Habere göre, söz konusu hata hızla fark edildi ve herhangi bir mali zarar oluşmadı.

Medyada yer alan diğer haberlerde yaşanan bu olayın, bankanın risk ve kontrol süreçleriyle ilgili yeni sorunlarını gündeme getirdiği belirtildi.

Öte yandan, konuyla ilgili bankanın resmi sitesinde bir açıklama yayımlanmadı. 

 

Son Güncelleme: 20.04.2018 14:19
Anahtar Kelimeler:
FrankfurtDeutsche BankYanlışHesap
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Berlin'de İkinci Dünya Savaşı'ndan Kalma Bomba Nedeniyle 10 bin kişi evlerini boşaltıyor!
Berlin'de İkinci Dünya Savaşı'ndan Kalma Bomba Nedeniyle 10 bin kişi evlerini boşaltıyor!
Hitlerin Doğum Gününde İsveç'te Nazi Bayrağı Dalgalandı
Hitlerin Doğum Gününde İsveç'te Nazi Bayrağı Dalgalandı
Güney Ve Kuzey Kore Liderleri Arasında Özel Telefon Hattı Kuruldu!
Güney Ve Kuzey Kore Liderleri Arasında Özel Telefon Hattı Kuruldu!
Gazze'de 'büyük Dönüş' Yürüyüşü'nde Dördüncü Cuma
Gazze'de 'büyük Dönüş' Yürüyüşü'nde Dördüncü Cuma
Nepal'de Uçak Pistten Çıktı
Nepal'de Uçak Pistten Çıktı
Batı Şeria'daki Bartaa Beldesi İki Gündür Giriş Çıkışlara Kapalı
Batı Şeria'daki Bartaa Beldesi İki Gündür Giriş Çıkışlara Kapalı
Çin'de Devlet Medyası Tek Çatı Altında Birleşti
Çin'de Devlet Medyası Tek Çatı Altında Birleşti
Ermenistan'daki Sarkisyan Protestosunda Onlarca Gözaltı
Ermenistan'daki Sarkisyan Protestosunda Onlarca Gözaltı
Pentagon’dan Suriye Açıklaması
Pentagon’dan Suriye Açıklaması
Mısır'da
Mısır'da "tarihi" Filistin Haritası Ele Geçirildi

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim