Deutsche Bank’a “yanlışlıkla 28 Milyar Euro Gönderdi iddiası!

Almanya'nın önemli bankalarından Deutsche Bank'ın, bir borsadaki hesabına yanlışlıkla 28 milyar Euroluk bir transfer işlemi gerçekleştirdiği öne sürüldü.



Alman Haber Ajansı’nın (DPA) ismini açıklamadığı bir banka sözcüsüne dayandırdığı haberine göre, Deutsche Bank geçen ay günlük türev işlemlerinin bir parçası olarak Eurex borsasındaki hesabına tek bir işlemle yanlışlıkla 28 milyar Euro gönderdi.



Banka hisselerinin yaklaşık 24 milyar Euroluk piyasa değerinden daha yüksek olan miktar, rutin olarak planlanan işlem değerinin de çok üzerinde gerçekleşti.





Habere göre, söz konusu hata hızla fark edildi ve herhangi bir mali zarar oluşmadı.Medyada yer alan diğer haberlerde yaşanan bu olayın, bankanın risk ve kontrol süreçleriyle ilgili yeni sorunlarını gündeme getirdiği belirtildi.Öte yandan, konuyla ilgili bankanın resmi sitesinde bir açıklama yayımlanmadı.