Derviş Eroğlu Dörtyol İlkokulu Okul Aile Birliği’ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu bugün Dörtyol İlkokulu Okul Aile Birliği’ni kabul etti.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, okullardaki sorunların bakanlığın imkanları çerçevesinde çözümlenmeye çalışıldığını ancak aile birliklerine de büyük görev düştüğünü söyledi.

Eğitimin önemine vurgu yapan Eroğlu, okuyabildikleri sürece çocuklara eğitim şansını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Eroğlu, bazı sorunlar yaşamanın normal olduğunu kaydederek, Dörtyol İlkokulu’nun en büyük eksikliği olan 4 yaş grubu konusunda da istişarelerde bulunacağını söyledi.

Dörtyol Okul Aile Birliği Başkanı Turgut Karaçevirgen de okulun sorunlarını dile getirdiği konuşmasında özellikle 4 yaş grubunun olmamasının en büyük eksiklik olduğunu belirtti.