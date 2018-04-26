Deri Üzerine Elektronik Cihaz Basabilen Üç Boyutlu Yazıcı Üretildi

Ankara, 26 Nisan 18 : Bilim adamları, direkt deri üzerine elektronik cihaz basabilen düşük bütçeli üç boyutlu bir yazıcı üretti.
Science Daily\'de yer alan habere göre, ABD\'deki Minnesota Üniversitesi\'nden araştırmacılar, deri üzerine elektronik cihaz ya da biyolojik hücre basabilen düşük bütçeli üç boyutlu bir yazıcı üretmeyi başardı.
McAlpine, bu yazıcının direkt deri üzerine biyolojik hücreler de bastığını belirterek, bu teknolojinin ciltteki yaralar ya da bozuklukların tedavisinde kullanılabileceğini kaydetti.
Bu yazıcının yaptığı şeylerin inanılmaz olduğunu dile getiren McAlpine, "Bu gerçekten çok basit bir fikir ve gelecekte önemli uygulamalar için sonsuz seçenek sunabilir." ifadelerini kullandı.
(AA/AK/HÖ)