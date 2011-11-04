Depremzedelere Aylık Bağlanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın depremde ölen vatandaşların yakınları ile yaralanan vatandaşlara aylık bağlanması için talimat verdiğini ve çalışmaların

tamamlandığını söyledi.



Bakan Çelik ölen 601 vatandaşın yakınları ve yaralanan vatandaşlar için alınan kararları şöyle aktardı:



"Hazırladığımız çalışma ile kanunun öngördüğü '5 yıl prim ödeme ve prim borcu bulunmama' şartları aranmaksızın, ölüm ve malul aylığı bağlanabilecektir. 30 gün primi bildirilen vatandaşlarımızın

ölenlerin yakınlarına ölüm aylığı, malul kalan vatandaşlarımıza malulluk aylığı bağlanacaktır. Ayrıca yaralanan ve sakat kalanlara verilecek protez, ortez araç ve gereç bedelleri için katılım bedelleri

alınmayacaktır."