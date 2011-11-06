Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Depremzede ile 5 bin liranın sahibi buluştu

VAN’daki depremin ardından gönderilen yardım koli içerisine yanlışlıkla konulan 5 bin TL’yi bulup iade...

Depremzede ile 5 bin liranın sahibi buluştu

VAN’daki depremin ardından gönderilen yardım koli içerisine yanlışlıkla konulan 5 bin TL’yi bulup iade...

06 Kasım 2011 Pazar 22:28
Depremzede ile 5 bin liranın sahibi buluştu
banner238

VAN’daki depremin ardından gönderilen yardım koli içerisine yanlışlıkla konulan 5 bin TL’yi bulup iade ettikten sonra ortadan kaybolan, tavrıyla insanlık dersi veren İsmet Demir, paranın sahibi İstanbul’da oturan diş hekimi Cemil Metin’le, Erciş İlçesi’ndeki çadır kentte biraraya geldi. Bir süre kimliğini gizleyen Demir, sonunda ortaya çıktı...

Metin, parayı iade eden Demir’e Tekirdağ’ın Malkara İlçesi’ndeki 5 dönümlük tarlasını ve 2 katlı çiftlik evini tahsis ettiğini söyledi.

Depremin vurduğu Van’da yaşayan, çiftçilik yaptığı öğrenilen İsmet Demir, kendisine gönderilen yardım kolisi içerisinde, nevresime sarılı 5 bin TL’yi bulup Kızılay görevlilerine teslim etmişti. O günden bu yana isminin dahi açıklanmasını istemeyen, verdiği insanlık dersiyle takdir toplayan Demir, bugün Erciş Stadyumu’ndaki çadır kentte ortaya çıktı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyareti sırasında Demir, paranın sahibi,İstanbul’da diş hekimliği yapan Cemil Metin ile bir araya geldi. Demir, Metin veKılıçdaroğlu bir süre sohbet ederken, insanlık adına büyük ders verildiği duygusunda birleşildi. Mütevazi tavırlarıyla dikkat çeken İsmet Demir, yaptığı hareketin üzerine çok konuşulmaması, insanlık gereği yaptığını dile getirdi.


KİTAP MASRAFI İÇİN BİRİKTİRMİŞ

Diş Hekimi Cemil Metin ise parayı, yayınlayacağı üçüncü kitabının masrafları için biriktirdiğini, Demir Ailesi’ne, iyi niyetlerinin karşılığı olarak Tekirdağ’ın Malkara İlçesi’nde 5 dönüm tarlası, 2 katlı çiftlik evini tahsis ettiğini söyledi. Metin, "Evimde istedikleri kadar kalacaklar, odun, kömür her şey var. 20 kovan arıyı da onlara veriyorum. Bu olayla temiz yüreği gösteren birer ayna olduk. Zor şartlara aldırmayıp güneş gibi parladık" diye konuştu.
Son Güncelleme: 06.11.2011 22:28
Anahtar Kelimeler:
DepremVanDoğal Afet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim