Depremzede ile 5 bin liranın sahibi buluştu

Metin, parayı iade eden Demir’e Tekirdağ’ın Malkara İlçesi’ndeki 5 dönümlük tarlasını ve 2 katlı çiftlik evini tahsis ettiğini söyledi.



Depremin vurduğu Van’da yaşayan, çiftçilik yaptığı öğrenilen İsmet Demir, kendisine gönderilen yardım kolisi içerisinde, nevresime sarılı 5 bin TL’yi bulup Kızılay görevlilerine teslim etmişti. O günden bu yana isminin dahi açıklanmasını istemeyen, verdiği insanlık dersiyle takdir toplayan Demir, bugün Erciş Stadyumu’ndaki çadır kentte ortaya çıktı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyareti sırasında Demir, paranın sahibi,İstanbul’da diş hekimliği yapan Cemil Metin ile bir araya geldi. Demir, Metin veKılıçdaroğlu bir süre sohbet ederken, insanlık adına büyük ders verildiği duygusunda birleşildi. Mütevazi tavırlarıyla dikkat çeken İsmet Demir, yaptığı hareketin üzerine çok konuşulmaması, insanlık gereği yaptığını dile getirdi.





KİTAP MASRAFI İÇİN BİRİKTİRMİŞ



Diş Hekimi Cemil Metin ise parayı, yayınlayacağı üçüncü kitabının masrafları için biriktirdiğini, Demir Ailesi’ne, iyi niyetlerinin karşılığı olarak Tekirdağ’ın Malkara İlçesi’nde 5 dönüm tarlası, 2 katlı çiftlik evini tahsis ettiğini söyledi. Metin, "Evimde istedikleri kadar kalacaklar, odun, kömür her şey var. 20 kovan arıyı da onlara veriyorum. Bu olayla temiz yüreği gösteren birer ayna olduk. Zor şartlara aldırmayıp güneş gibi parladık" diye konuştu.