Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, sekiz yıldır deprem tahmin leri üzerinde çalışan bir genç geliştirdiği formül ile Van 'daki depremi aylar öncesinden bildi.

10 Kasım 2010 ve 11 Şubat 2011 tarihlerinde İHA'ya yaptığı açıklamalarında Ekim 2011 ve Nisan 2012 ayları arasında Van'da deprem olacağını söyleyen genç, yeni yılda ise Kahramanmaraşta yıkıcı bir deprem olacağı konusunda yetkilileri uyardı.

Kdz.Ereğli ilçesinde bir yerel gazetede çalışan 23 yaşındaki Timuçin Özat'ın deprem merakı 1998 yılında başladı. Birçok depremi tahmin etmesi nedeniyle ilçenin eski Kaymakamı Aziz İnci'nin de kendisinden rapor istediği Özat, 10 Kasım 2010 tarihinde açıkladığı verilerde de Ege'de deprem olacağını söylemişti. Özat'ın açıkladığı tahminlerin ardından 21 Aralık 2010 tarihinde Denizli'nin Serinhisar ilçesinde 3.4 şiddetinde, 1-15 Aralık 2010 tarihlerinde belirli aralıklarla Muğla'da depremler meydana gelmişti. Aynı tarihlerde Özat, 2011 yılının Ekim ile 2012'nin Nisan ayları arasında Van'da yıkıcı derecede deprem olacağı iddiasında bulundu. Özat, İHA'ya yaptığı 10 Şubat 2011 tarihindeki röportajında da Van'da yıkıcı bir deprem olacağı konusunda herkesi uyarmıştı. Kendi geliştirdiği yöntemle depremi yıl ve ay olarak tahmin eden Özat, 2012 yılında da Kahramanmaraş'ta yıkıcı bir deprem olacağını, Denizli'de ise orta şiddette bir deprem meydana geleceğini söyledi.

Şimdiye kadar 13 depremi bildiğini belirten Özat'ın önceden tahmin ettiği depremlerde şu ana kadar 52 kişi ölmüş, 154 kişi de yaralanmıştı.