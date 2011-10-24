Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Depremi aylar öncesinden bildi.

Bir genç geliştirdiği formül ile Van'daki depremi aylar öncesinden bildi.

Depremi aylar öncesinden bildi.

Bir genç geliştirdiği formül ile Van'daki depremi aylar öncesinden bildi.

24 Ekim 2011 Pazartesi 14:01
Depremi aylar öncesinden bildi.
banner238
Depremi aylar öncesinden bildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, sekiz yıldır deprem tahminleri üzerinde çalışan bir genç geliştirdiği formül ile Van'daki depremi aylar öncesinden bildi.

10 Kasım 2010 ve 11 Şubat 2011 tarihlerinde İHA'ya yaptığı açıklamalarında Ekim 2011 ve Nisan 2012 ayları arasında Van'da deprem olacağını söyleyen genç, yeni yılda ise Kahramanmaraşta yıkıcı bir deprem olacağı konusunda yetkilileri uyardı.

Kdz.Ereğli ilçesinde bir yerel gazetede çalışan 23 yaşındaki Timuçin Özat'ın deprem merakı 1998 yılında başladı. Birçok depremi tahmin etmesi nedeniyle ilçenin eski Kaymakamı Aziz İnci'nin de kendisinden rapor istediği Özat, 10 Kasım 2010 tarihinde açıkladığı verilerde de Ege'de deprem olacağını söylemişti. Özat'ın açıkladığı tahminlerin ardından 21 Aralık 2010 tarihinde Denizli'nin Serinhisar ilçesinde 3.4 şiddetinde, 1-15 Aralık 2010 tarihlerinde belirli aralıklarla Muğla'da depremler meydana gelmişti. Aynı tarihlerde Özat, 2011 yılının Ekim ile 2012'nin Nisan ayları arasında Van'da yıkıcı derecede deprem olacağı iddiasında bulundu. Özat, İHA'ya yaptığı 10 Şubat 2011 tarihindeki röportajında da Van'da yıkıcı bir deprem olacağı konusunda herkesi uyarmıştı. Kendi geliştirdiği yöntemle depremi yıl ve ay olarak tahmin eden Özat, 2012 yılında da Kahramanmaraş'ta yıkıcı bir deprem olacağını, Denizli'de ise orta şiddette bir deprem meydana geleceğini söyledi.

Şimdiye kadar 13 depremi bildiğini belirten Özat'ın önceden tahmin ettiği depremlerde şu ana kadar 52 kişi ölmüş, 154 kişi de yaralanmıştı.

Son Güncelleme: 24.10.2011 14:01
Anahtar Kelimeler:
DepremVanTahmin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim