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Depremde Hayatını Kaybedenler 13 Oldu

Van'ın Edremit İlçesi merkezli 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından ölü ve yaralı sayılarını açıkladı

Depremde Hayatını Kaybedenler 13 Oldu

Van'ın Edremit İlçesi merkezli 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından ölü ve yaralı sayılarını açıkladı

10 Kasım 2011 Perşembe 20:33
Depremde Hayatını Kaybedenler 13 Oldu
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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'da son yaşanan depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e yükseldiğini bildirdi.

Konuya ilişkin AFAD'dan yapılan açıklamada, Van Edremit ilçesi merkezli 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası ivedilikle yapılan hazırlıklar çerçevesinde; 22 askeri, 8 THY uçağı olmak üzere, toplam 30

uçak ile hava köprüsü kurularak arama-kurtarma ve sağlık personeli sevkiyatı yapıldığı ifade edildi.

Bölgeye 30 uçak ile 104'ü Sivil Toplum Kuruluşu mensubu olmak üzere toplam 792 arama - kurtarma personeli, 71 UMKE ekibi, 14 arama köpeği, 62 iş makinesi ve araç, 5 bin 440 çadır (bin 331'i

yurtdışı), 2 bin 51 genel maksat çadırı, 43 bin 760 battaniye ve 600 yatak gönderildiğinin belirtildiği açıklamada, Van'a, 3'ü uçak, 8'i helikopter ambulans olmak üzere toplam 22 ambulans intikal

ettirildiği kaydedildi.

İlk belirlemelere göre, 25 binada hasar meydana geldiğinin kaydedildiği açıklamada, "Yapılan çalışmalar sonucu; arama-kurtarma ekiplerimizce enkazdan 28 vatandaşımız yaralı olarak çıkarılmıştır.

Arama-kurtarma çalışmaları kesintisiz olarak devam etmektedir.

1'i Japon vatandaşı olmak üzere, toplam 13 kişi depremde hayatını kaybetmiştir. 5 askeri ve 2 THY kargo uçağıyla çadır ve battaniye sevkiyatı devam etmektedir. Ayrıca, depremden etkilenen 260

vatandaşımızın Van'dan, İstanbul ve Ankara'ya sevki sağlanmıştır. Deprem bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir." denildi. 

Son Güncelleme: 10.11.2011 20:33
Anahtar Kelimeler:
DepremölüVanEdremit
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