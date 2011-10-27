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Deprem riski altında bulunan 10 il

11 ildeki sigortalı konut oranı, deprem riski en düşük illerdeki oranın bile altında kaldı

Deprem riski altında bulunan 10 il

11 ildeki sigortalı konut oranı, deprem riski en düşük illerdeki oranın bile altında kaldı

27 Ekim 2011 Perşembe 09:53
Deprem riski altında bulunan 10 il
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1. derece deprem kuşağında bulunan 33 kentin büyük bölümü deprem sigortasında sınıfta kaldı.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) verileri, deprem acısını yaşayan bölgelerdeki vatandaşların depreme karşı daha hazırlıklı olduklarını gösteriyor. 

Yakın geçmişte deprem yaşanmamış kentlerde oturanlar ise adeta deprem hiç olmayacakmış gibi evini sigortalatma ihtiyaç duymuyor. Her an büyük deprem yaşama riski bulunan 11 ildeki sigortalı konut oranı, deprem riski en düşük illerdeki oranın bile altında kaldı.

İLK 10'A GİREN İLLER
DASK verileri üzerinden yapılan analiz sonuçlarına göre, 1. derece deprem kuşağında bulunan 33 kentin büyük bölümü deprem sigortasında sınıfta kaldı. Uzmanların her an deprem yaşanabileceği uyarısında bulunduğu bu iller arasından 

Şırnak, 
Muş, 
Hakkari, 
Siirt, 
Kırıkkale, 
Kahramanmaraş, 
Bitlis, 
Osmaniye, 
Hatay ve
Tokat en düşük sigorta oranıyla ilk 10 il arasına girdi.

Birinci derece deprem kuşağında bulunan bu iller arasında sadece Bolu, Sakarya ve Muğla yüksek sigortalılık oranıyla dikkat çekti. İlk 10 ilde her 100 konuttan 3 ila 13'ü zorunlu deprem sigortası yaptırırken, 1999'da büyük depremi yaşayan Bolu'da 53, Sakarya'da 44, Düzce'de 42 konut için sigorta yaptırıldı. Aynı deprem kuşağında bulunan Muğla da sigortalı konut ve işyeri sayısı açısından yüzde 44'le deprem öncesi hazırlık yapan kentler arasında ilk sıralarda yer aldı.

EN DUYARLI KENT ANKARA
Ev veya işyerine deprem sigortası yaptıran iller arasında ilk sırada ise Ankara bulunuyor. Ankara 4'üncü derecede deprem kuşağında yer almasına karşın her 100 konuttan yaklaşık 57'si sigortalı durumda. İkinci bölge deprem kuşağında yer alan İstanbul'da ise her 100 konuttan sadece 34'ü sigorta yaptırdı.

KARAMAN VE AKSARAY ÖRNEĞİ
Türkiye'nin deprem yönünden en risksiz bölgesinde yer alan Karaman ve Aksaray halkının deprem sigortası konusundaki duyarlılığı ilginç örnek oldu. 5. deprem kuşağında yer alan Karaman'da her 100 evden 14'ü, Aksaray'da ise 17'si sigortalı. Oysa 1. derece riskli bölgede bulunan 33 ilden 11'indeki sigortalılık oranı bu iki ilin gerisinde kaldı. En riskli bölgede yer alan illerden Şırnak'ta, her 100 evden sadece 2,66'sı sigortalı. Bu ili yüzde 5'le Muş, yüzde 5,7 ile Hakkari, yüzde 8,1'le Siirt, yüzde 8,6 ile Kırıkkale izliyor.

Son Güncelleme: 27.10.2011 09:53
Anahtar Kelimeler:
DepremSigortaRiskAfetIl
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