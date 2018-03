Deprem Nemrut'u faaliyete geçirebilir

Macaristan olağanüstü hal ve felaket bilgi servisi RSOE EDIS'e göre, sismologlar 23 Ekim'de Van'da meydana gelen depremin Nemrut yanardağını harekete geçirmesinden endişe ediyor.



Van Gölü'nün güneybatısında, Bitlis'in Tatvan İlçesi'ndeki şu an yarı aktif olarak bilinen Nemrut Dağı'nın volkanik faaliyeti hakkında kesin bilgi elde edebilmek için dağın etrafındaki gaz çıkışının ölçülmesi gerekiyor.



Bölgede Pazar günü yaşanan 7.2'lik depremin ardından 6.1 büyüklüğünde bir de artçı deprem olmuştu.