Deprem Kuşağındayız

IŞIKARA:''BU DEPREM ÜLKEMİZİN BİR DEPREM ÜLKESİ OLDUĞU GERÇEĞİNİ GÖSTERİYOR''

YTÜ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. YILDIRIM: ''BURADA YAŞANAN PROBLEM 7,2 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ BU DEPREMDE BİNALARIN DEPREM ŞARTNAMESİNE UYGUN YAPILMAMASINDAN KAYNAKLANIYOR''

Türk Kızılayı Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, bu depremin Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini gösterdiğini belirterek, ''Depremden korunmanın en önemli yolu da güvenli yapıda yaşamaktır'' dedi.

Van'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Prof. Dr. Işıkara, 110 yıllık deprem istatistiğine bakıldığında, 7 şiddeti ve üzerindeki depremlerin, Türkiye'de 8-9 yılda bir oluştuğunun görüldüğünü söyledi.

Prof. Dr. Işıkara, ''Türkiye'de, 12 Kasım 1999'dan bu yana 7'nin üzerinde bir deprem yoktu. Benim değişik yerlerde verdiğim konferanslarda 'Türkiye'de uzun zamandır 7'nin üzerinde deprem olmuyor. Böyle bir deprem olabilir' ifadesini kullanmıştım. Bu deprem ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini gösteriyor'' diye konuştu.

''ARTÇILAR UZUN SÜRE DEVAM EDECEKTİR''

Artık insanların ''deprem olacak mı?'' sorusunu sormaması gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Işıkara, şöyle devam etti:

''Deprem olacak gerçeğini kabul etmemiz lazım. Peki bizim ne yapmamız gerekiyor? Biz güvenli yapılarda yaşayacağız. Bundan taviz vermeyeceğiz. Van'da, yeni yapılan yapılarda mı, eski yapılarda mı daha çok yıkım var? Buradan belli öğretiler çıkarılır. Çünkü Türkiye'de ciddi şekilde depreme dayanıklı yapılaşma 17 Ağustos'tan sonra başladı. Ondan önce yapılan yapılar da vardı. Bunların bir çoğu mühendislik görmeyen yapılardı. Dolayısıyla depremden korunmanın en önemli yolu güvenli yapıda yaşamaktır. Öte yandan artçılar uzun bir süre devam edecektir. Ama ilk 3 hafta çok sık aralıklarla artçılar olabilir. Dolayısıyla bunu da olağan karşılamak gerekiyor. Bu artçılardan bir veya ikisi de 6 civarında bir deprem şeklinde olabilir. Onu da olağan karşılamam gerekiyor.''

''PROBLEM BİNALARIN DEPREM ŞARTNAMESİNE UYGUN YAPILMAMASINDAN KAYNAKLANIYOR''

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Yıldırım da Van'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde gerçekleştiğini hatırlattı.

Prof. Dr. Yıldırım, ''Burada şunu belirtmek istiyorum. Buranın birinci dereceden deprem bölgesi olduğu kesin. Önemli olan depremin daha çok aktif olup olmamasıdır. Bu durum deprem bölgesindeki hasarları belirleyici unsurlardan biridir'' diye konuştu.

Olayla ilgili asıl konuşulması gerekenin, yapıların dayanıklılığının sorgulanması olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yıldırım, şunları söyledi:

''Birinci derece deprem bölgesi olan bir yerde yapıların depreme dayanıklı olarak inşa edilmesi gerekir. Böylece artık birinci derece ya da ikinci derece deprem bölgesi olan yerlerde can ve mal kaybı en aza indirilecektir. Burada yaşanan problem 7,2 büyüklüğündeki bu depremde, binaların deprem şartnamesine uygun yapılmamasından kaynaklanıyor. 'Bundan sonra ne zaman deprem olacak, artçı mı öncü mü olacak?' şeklindeki konuşmaların bir fayda getireceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla bu hususa dikkat etmemiz gerekiyor.''

Prof. Dr. Yıldırım, birinci derece deprem bölgesi olan yerlerin aktif olarak kullanılan fay haritalarında yeterince doğru gösterilmediği görüşünde olduğunu ifade ederek, ''Mevcut haritalarda, Van'da yaşanan depreme sebep olan Tabanlı köyü üzerinden 'kuzey batı, güney doğu' doğrultusunda geçen bir aktif fay yoktur. Benim hazırladığım fay haritasında ise bu aktif fayın çizilmiş olduğunu görebiliriz. Bu bölgede uzmanlar tarafından detaylı incelemeler yapılmalıdır'' dedi.

UZMANLARDAN ''HASARLI BİNALARA GİRMEYİN'' UYARISI

Türkiye Deprem Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Boduroğlu ise vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyardı.

Prof. Dr. Boduroğlu, hasarlı binaların artçı sarsıntıların da göz önüne alınarak kullanılmaması gerektiğine işaret ederek, yeni deprem yönetmeliğine uymayarak yapılan binaların da tespit edilmesini istedi.

Yeni deprem şartnamesine uygun olarak yapılmayan ve depremlerde yıkılan yeni binaları yapan sorumluların tespit edilerek cezalandırılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Boduroğlu, bu sayede depremler sonucu yaşanan can ve mal kaybının en aza indirilebileceğini kaydetti.