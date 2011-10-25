Deprem Bölgesinde Korkulan Oldu

Korkulan oldu! Deprem bölgesi Van Erciş'te yağmur yağmaya başladı. Yağış arama kurtarma çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Yarın ise bölgede kar yağışı bekleniyor.

Erciş'te yağmur başladı. Enkazda arma kurtarma çalışmaları zor duruma girdi. Yağmurun yağması ile enkaz alanları çamura dönüşürken, enkazda arama kurtarma ekipleri beton yığınlarının

kayganlaşması ile zorlanmaya başladı.

Deprem bölgesinde çalışan basın mensupları yağan yağmur ile zor anlar yaşarken, vatandaşlarda yağmur altında ateşin önünde ısınmaya çalıştı.

METEOROLOJİ'DEN BİR KÖTÜ HABER DAHA! YARIN KAR GELİYOR!

7.2'lik depremin vurduğu Van'a, bir kötü haber de meteorolojiden geldi. Bugün başlayan yağışın etkisini artırması bekleniyor. Erciş'te hava yarın karlı olacağı için bütün arama ve kurtarama ekipleri seferber edilerek çalışmalara hız verildi.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bölgede bugün başlayan yağışın yarından itibaren etkisini artırması, hava sıcaklığındaki azalmayla birlikte hafta sonu da dahil olmak üzere özellikle bölgenin kuzey ve yüksek kesimlerinde yağışın karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yarın yağışların etkisini artırarak bölge genelinde devam etmesi, yağışla birlikte hava sıcaklığının da 2-4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışların, sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



27 Ekim Perşembe günü bölgede yağışın etkisini sürdürmesi, yağışların hava sıcaklığındaki azalmayla birlikte genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, gece saatlerinde kuzey ve yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.



Bölgede cuma günü ve hafta sonunda da soğuk ve yağışlı havanın etkisini sürdürmesi, yağışların genellikle yağmur ve karla karışışık yağmur ve yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor.