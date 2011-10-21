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Denktaş'ın Durumunda İyileşme Var

Denktaş için diyetisyen kontrolünde tane içermeyecek biçimde özel gıdalar hazırlanacak

Denktaş'ın Durumunda İyileşme Var

Denktaş için diyetisyen kontrolünde tane içermeyecek biçimde özel gıdalar hazırlanacak

21 Ekim 2011 Cuma 16:26
Denktaş'ın Durumunda İyileşme Var
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Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın sağlık durumunda ilerleme olduğu açıklandı.

DP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Denktaş’ın beslenmesi için bir süreden beridir mideye yerleştirilen tüp bu sabah çıkarıldı. Bundan böyle Denktaş için diyetisyen kontrolünde tane içermeyecek biçimde özel gıdalar hazırlanacak.

YDÜ Hastanesi Başhekimi Dr. Sevim Erkmen başkanlığındaki İç Hastalıklar Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tümay Sözen, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Finn Rasmussen, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Kaya Süer’den oluşan doktorlar heyeti bugün bir basın toplantısı düzenleyerek  Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın son sağlık durumunu değerlendirdi.

UZUN YOL

Başhekim Erkmen, bugün Denktaş’ın YDÜ Hastanesi’ne 2. gelişinin 51. günü olduğunu belirterek, Denktaş’ın sağlık durumuyla ilgili gelişmelerin son derece iyi olduğunu ancak uzun ve ince bir yolda yürüdüklerini kaydetti.

İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tümay Sözen de, Denktaş’ın iç hastalıklar açısından durumunun oldukça iyi olduğunu, şu anda hiçbir tansiyon yükseltici ilaç kullanılmadığını, Denktaş’ın tansiyonunu kendisinin idame ettirdiğini, ancak doktor kontrolünün de sürdüğüne dikkat çekti.

Sözen, elektrolik denilen dengenin ve şekerin de gayet iyi derecede olduğuna, şu anda esas konunun beslenme olduğuna vurgu yaptı.

Uzun bir süredir burundan mideye yerleştirilen tüp aracılığıyla beslenen Denktaş’ın son tetkiklere göre yutma reflekslerinin iyi olduğu saptandığından bu sabah itibarıyla tüpün çıkarıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Sözen, şunları dile getirdi:

“Sayın Denktaş’ın beslenmesini uzun bir zamandan beri burnundan midesine indirilmiş olan bir tüp vasıtasıyla gideriyorduk. Tabii bu tüp çıkarıldığı zaman yutma refleksinin olması lazım ki besinleri ağızdan tüpsüz verebilelim. Gerekli doktor arkadaşlarımız yutma refleksi ve yutma fonksiyonunun iyi olup olmadığını değerlendirerek bunun iyi olduğuna karar verdiler. Bugün hemen biraz önce tüpü çektik ve kendisine ilk defa ağızdan doktor gözetiminde bazı gıdaların verilmesini deneyeceğiz. Umuyoruz bunu inşallah tolere ederse çok önemli aşamayı geçirmiş olacağız.”

Denktaş’a ilk defa ağızdan beslenmesi için diyetisyen kontrolünde tane içermeyecek biçimde özel gıdalar hazırlanacağını da kaydeden Sözen, Kurucu Cumhurbaşkanı’nın hala daha güçsüz ve uykuya meyilli olması nedeniyle bunu uyanık olduğunda deneyeceklerini belirtti.

Sözen, “Sayın Denktaş hala daha güçsüz. Dolayısıyla yutma refleksinin ne kadar güçlü olduğunu tam olarak bilemediğimizden ağızdan beslenmesini gerçekleştirmek için uyanık olduğu zamanda yutmasını kontrol edeceğiz” dedi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Finn Rasmussen de, Denktaş’ın solunumunun iyi olduğunu ve oksijen almasına gerek kalmadığını belirterek, giderek bunun daha iyi olacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Bugün adına beslenme sorununun esas olarak önemli bir konu olduğuna da dikkat çeken Dr. Rasmussen, “Şimdi beslenmesini takip ediyoruz. Planladıklarımızı yapmak için biraz sabırlı olmamız gerekiyor, hepimiz bunun için uğraş veriyoruz, ümitli ve umutluyuz” dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Kaya Süer de, geçen haftaya göre enfeksiyon hastalıkları açısından herhangi bir kötüye gidişin söz konusu olmadığını, hatta geçen haftaya nazaran çok daha iyi olduğunu vurguladı. Süer,  14 gün olarak planlanan antibiyotik tedavisinin onuncu gününde olduklarını, pazartesi günü itibarıyla son kültürlerin alınacağını, herhangi bir problem ile karşılaşılmadığı takdirde aynı gün antibiyotik tedavisini sonlandırmayı planladıklarını ekledi.

Son Güncelleme: 21.10.2011 16:26
Anahtar Kelimeler:
DenktaşDoktorSağlıkHastahane
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