Denktaş Meclis'i Kapatın

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, “Çevre Yasa Tasarısı”nı görüşmek üzere toplandı. Saat 11.15’te Meclis Başkan Yardımcısı Mustafa Yektaoğlu başkanlığında başlayan yasama gündemli toplantıda ilk olarak Başbakan İrsen Küçük söz aldı. Küçük, dünkü Meclis oturumunda gruplarının 2 eksiği olduğunu, Meclis Başkanı Hasan Bozer’in Cumhurbaşkanı’na vekalet ettiğini, bir milletvekilinin de Brüksel’de olduğunu kaydederek, muhalefete meclisin açılmasına katkılarından dolayı teşekkür etti. Yaklaşık olarak bir buçuk saat geç açılan Meclis’e salondaki herklesin tepkisi büyük oldu. Basın Mensupları, “Bizi Meclis’e almazken iç tüzük işler ama 11.15’de Meclis açılır o zaman iç tüzük işlemez” yorumunda bulundu.



BU BELGE DEĞİL!: Cumhurbaşkanı’nın hesaplarını geçtiğimiz hafta Meclis’e sunan CTP Milletvekili Sonay Adem, konuyla ilgili bu hafta da espri yapmayı ihmal etmedi. Adem, basın mensuplarına dönerek, “Gazetecilere söyleyin de belge değil sağlık karnesidir” dedi ve salon kahkahalara boğuldu.



DENKTAŞ’TAN HÜKÜMETE YAYLIM ATEŞİ: DP Milletvekili Serdar Denktaş, hükümeti adeta yaylım ateşine tuttu. Meclis’in geç açılmasına sinirlenen Denktaş, “Bu meclisin ayaklar altına alınmasına daha ne kadar göz yumacağız? Yapmayın yahu. Kapatın Meclis’i. ‘Bu Meclis’e gerek yok, tatile sokuyoruz’ deyin hep birlikte kurtulalım” dedi. O esnada Sağlık Bakanı Ahmet Kaşif’in gülümsemesi Denktaş’ı daha fazla kızdırdı. Denktaş, “Gülme Kaşif ağabey ayıptır yaptığınız. Meclis meclis olalı böyle şey görmedi. 20 yıldır buradayım böyle şey görmedim. Benden öncekiler de böyle şey görmedi. Hükümetiniz tavrı bu şekildeyse muhalefete gerek kalmadı, istediğiniz gibi oynayın. Kapatın meclisi. Böylesi bir durumda böylesi bir yanlışlığa meclisin ayaklar altına alınmasına göz yumamam. Saygılar sunarım. Neyse saygı da sunmuyorum çünkü böylesi bir meclise saygı falan duyulmaz” dedi.



ADEM: HALKIN İRADESİ AYAKLAR ALTINA ALINIYOR: CTP Milletvekili Sonay Adem, “halk iradesinin bu kadar ayaklar altına alındığı bir dönem hatırlamadığını” kaydetti. Toplumun iradesine bu kadar açık müdahale daha önce olmadığını savunan Adem, maaş ödenmesi için her istenenin yaptırıldığını; bundan utanç duyduğunu kaydetti. Sonay Adem, komite başkanı Ergün Serdaroğlu’nun geçen günlerde 4 yasa tasarısını gündeme getirdiğini ve iç tüzüğe aykırı olarak görüşülmesini istediğini belirterek, “görüşülmesini CTP engelliyor” dedikleri BRTK ve Sosyal Sigortalar Yasası’nın da gündemde olduğunu, ancak şimdi geri çekildiğini ifade etti. “İdari ve Sosyal İşler Komitesi Başkanı’nın kendisiyle ahbap olduğu ve yasaların geçişini ona göre ayarladığı gerekçesiyle” görevden alınacağını savunan Adem, hükümeti öngörüsüzlükle suçladı.Adem, “Önemli bir dönemden geçiyoruz. Halk iradesinin böyle ayaklar altına alındığını bilmiyorum. Bu hükümeti kulağından tuttular ve istediklerini yaptırıyorlar. Bir Kıbrıslı Türk olarak bunlardan utanmamak mümkün değil. Sayın başbakan nisabı sağladığımız için bize teşekkür etti. Bir tavır var” dedi.



“UBP ŞAŞKIN TAVUK GİBİ”: TDP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı da, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın açıklamalarına kızdı. Çakıcı, “Madem hükümete karşı muhalefet mi açıyor bu meclisi. Sayın Denktaş bu meclisi beğenmezsin neden bu nisabı sağlıyorsun? Bu meclis kötüyse muhalefette samimi olacak. Hükümet 7 milletvekilinin çatışması var. UBP çatır çatır ediyor. UBP ne yaptığını bilmiyor. UBP ne yaptığını bilmeyen şaşkın tavuk gibi geziyor. Muhalefet nisap sağlamayacak” yorumunda bulundu.



KÜÇÜK-DENKTAŞ ATIŞMASI: Başbakan İrsen Küçük, muhalefetin yorumlarını değerlendirerek, Meclis’in sadece iktidarın olmadığına dikkat çekti. Küçük, “Meclis’in açılmasını öncelikle iktidar sağlar ama çalışmasına da muhalefet destek verir. Çakıcı yenidir onun için konuşmalarını dikkate almam. DP-CTP iktidarını Denktaş unuttu. Çakıcı’nın konuşmasını yadırgamadım ama Sayın Adem ve Sayın Denktaş’ın konuşmasını yadırgadım” şeklinde konuştu. Bu esnada oturduğu yerden sesini yükselten CTP Milletvekili Ömer Kalyoncu da “biz muhalefet olarak her davete geliyoruz hiç itiraz da etmiyoruz. Gelin adam gibi bir iç tüzük yapalım” dedi. Okların tekrardan Denktaş’a dönmesi üzerine Denktaş’la Başbakan Küçük arasında atışma başladı. Küçük, geçmiş dönemlerde UBP Hükümetinin DP’ye destek verdiğini ve söz konusu durumun Denktaş tarafından unutulduğunu dile getirdi. Denktaş’ta “İvedikle geri çekilen bir tek örnek gösterin” şeklinde konuşarak, “Yıllardır ivedilik yasa tasarıları sırasıyla görüşülür” dedi.

Küçük ise Denktaş’ın meclisteki komitelerde görev yaptığını hatırlamadığını söyledi. Denktaş ise 20 senedir mecliste olduğunu ve bugüne kadar böyle bir durumla karşılaşmadığını söyleyerek, “Yazıklar olsun” dedi.



‘TAŞLA DEĞİL, TV’YLE ÖLDÜRÜLÜYORLAR’: CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, “cinsel tercihleri farklı diye tutuklananlar arasında çocukların da bulunduğunu” belirterek, hükümetin polise müdahale etmesini istedi. Soyer, özetle “İş rezilliğe vardı. Polisi uyarmanız lazım. Avrupa’da cinsel tercihi farklı olan insanların siyasi parti kurup siyasette de etkin oldukları bir çağda bizdeki durum İran ve Suudi Arabistan’a benzedi. Taşla değil, televizyonla öldürüyorlar” diye konuştu. Bu arada kürsüye çıkan TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli’yi de çok konuştuğu gerekçesiyle eleştiren Soyer, “Tak fişi bitir işi dedi” dedi.



‘SEN DE ASYA KAYNAKLI PROJELERİ ANLAT’: CTP Milletvekili Kadri Fellahoğlu, AB’nin KKTC’ye yaptığı yatırımları anlattığı esnada UBP Milletvekili Zorlu Töre, “Neden Türkiye destekli projeleri anlatmıyorsun?” diye sordu. Töre’nin sorusuna oturduğu yerden çıkış yapan TDP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, “Sen de Asya destekli projeleri anlat” yanıtını verdi.