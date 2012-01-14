Denktaş için Camilerde sela okundu

Tedavi Gördüğü Yakın Doğu Üniversitesi (Ydü) Hastanesi'nde Dün Gece Vefat Eden Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş İçin Camilerde Sela Okundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet (KKTC)'deki tüm camilerde okunan selada, "Kuzey Kıbrıs Türk halkının varolma mücadelesinin yılmaz savunucusu, devlet adamı Kurucu Cumhurbaşkanımız merhum Rauf Raif Denktaş hakkın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesinin, halkımızın, Türk ve İslam dünyasının başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin" denildi.