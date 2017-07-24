Denizin İçinde Çırılçıplak Yakalandılar

Tayland'ın turizim merkezlerinden Pattaya plajında gecenin karanlığını fırsat bilen İngiliz bir çift denizin içinde yakalandı.Milliyet'in haberine göre; çevre sakinlerinin polise yaptığı ihbar sonucu Tayland polisi denizin içindeki çifti sudan çıkardı. Adamın çırılçıplak kadının ise sadece üzerinde bikini üstünün olduğu görüldü. İkilinin denizin içinde seks yaptığı iddia ediliyordu.Polisle bir süre kameranın kayıttta olmasına aldırış etmeden yürüyen çift giysilerini aldı. Kadının sürekli olarak 'Polis merkezine gelmeyeceğiz. Eşyalarımızı alıp gideceğiz' dediği duyuluyordu.Karakolda halkın huruzunu kaçırmak suçundan her biri için 1000 Thai bahtı yani yaklaşık 23 pound para cezası ödeyen çifti, aşırı alkollü halleri sbebeiyle bu yaptıkları şeyden dolayı özür diledi.