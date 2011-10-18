Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Deniz Korsanlığı 2011 Yılında Rekor Arttı

Denizlerde gemilere yapılan korsan saldırıları bu yılın ilk 9 ayında rekor seviyeye ulaştı.

Deniz Korsanlığı 2011 Yılında Rekor Arttı

Denizlerde gemilere yapılan korsan saldırıları bu yılın ilk 9 ayında rekor seviyeye ulaştı.

18 Ekim 2011 Salı 12:24
Deniz Korsanlığı 2011 Yılında Rekor Arttı
banner238

Uluslararası Denizcilik Bürosu, ocak ayından eylül ayının sonuna kadar deniz korsanlarının dünya genelinde gemilere 352 saldırı düzenlediğini bildirdi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 289 olmuştu.

Uluslararası Denizcilik Bürosu yetkilisi Pottengal Mukundan, saldırıların çoğunun Somalili korsanlar tarafından yapıldığını söyledi. Mukundan, "Denizlerdeki korsanlık ve silahlı soygunlarla ilgili bu yılın ilk 9 ayında bize ulaşan rakamlar, geçen yılların aynı dönemindeki rakamların hepsinden daha yüksek" dedi.

Bu yılın ilk 3 çeyreğinde korsanlar 199 gemiyi kaçırmak istedi ancak sadece 24 gemiyi ele geçirebildiler. Korsanlar geçen yıl aynı dönemde 35 gemiyi kaçırmıştı.

Gemi kaçırma vakalarındaki düşüşün, Aden Körfezi'nde 2009 yılından bu yana görevlendirilen deniz kuvvetlerinin başarılı müdahaleleri ve gemilerde alınan daha iyi güvenlik önlemleri sayesinde sağlandığı belirtildi.

Mukundan, "Somalili korsanlar artık gemi kaçırmanın ve istedikleri fidyeyi almalarının daha zor olduğunu düşünüyor. Deniz kuvvetleri mükemmel çalışmalarından dolayı övgüyü hak ediyor" dedi.

Son Güncelleme: 18.10.2011 12:24
Anahtar Kelimeler:
UluslararasıSaldırıDenizKorsançeteOkyanus
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim