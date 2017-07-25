Deniz Dibinde, 4 Ton Nazi Altını Bulundu

İkinci Dünya Savaşı'nın ilk günleri yaşanırken, 115 metrelik SS Minden adlı gemi, 6 Eylül 1939 günü Brezilya'nın Rio de Janerio kentinden demir aldı. Geminin gideceği yer Nazilerin kontrolünde olan Almanya'ydı. Gemi, 24 Eylül'de İzlanda açıklarında sulara gömüldü. Geminin yükü her zaman merak konusu oldu. Bir iddiaya göre, gemi Almanya'nın Güney Amerika'da tuttuğu yaklaşık 465 milyon TL değerindeki altını taşıyordu.Senelerdir defineciler için büyük bir hedef olan geminin izine, 78 yıl sonra İngiliz bir ekip ulaştı. Aylardır okyanus tabanında tarama çalışmaları yapan ekip, suyun yaklaşık 1500 metre altında geminin enkazını tespit etti. Ekip, enkazı çıkarma çalışmalarına başlayabilmek için İzlanda yönetiminden izin istedi. Ancak henüz İzlanda hükümeti bu talebe yanıt vermedi. Altınlar çıkarıldığı takdirde kime ait olacağı da tartışma konusu…SS Minden adlı geminin mürettebatına Nazi Almanyası'nın lideri, faşist diktatör Adolf Hitler tarafından “İngilizler sizi fark ederse gemiyi batırın” emri verildiği iddia ediliyor. Geminin mürettebatı ise çevredeki İngiliz gemileri tarafından kurtarılmıştı. Hatta mürettebatın altınların bir kısmını çalıp gemiyi batırdığı bile öne sürülüyor.Bazı tarihçiler ise geminin değerli hiçbir şey taşımadığını ve sadece hurda yüklü olduğunu iddia ediyor.