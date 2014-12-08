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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Saldırı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu bölgesinde düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 34 kişinin öldüğü bildirildi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Saldırı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu bölgesinde düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 34 kişinin öldüğü bildirildi.

08 Aralık 2014 Pazartesi 10:56
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Saldırı
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KUZEY KİVU BÖLGESİNDEKİ SALDIRIDA İLK BELİRLEMELERE GÖRE 34 KİŞİ ÖLDÜ

BÖLGEDEKİ SALDIRILARDA 2 AYDA ÖLENLERİN SAYISI 250'Yİ AŞTI

 Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu bölgesinde düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 34 kişinin öldüğü bildirildi.

Bölge yetkililerinden Ömer Kavota, palalı kişilerin dün Beni kenti yakınındaki 2 kasabayı bastığını ve 34 kişiyi öldürdüğünü, cesetleri arama çalışmalarının sürmesi nedeniyle ölü sayısının artabileceğini belirtti.

Kavota, bir kasaba liderinin evini ateşe verdiğini, lider, eşi ve çocuklarının yanarak öldüğünü söyledi.

Beni'de 2 aydır düzenlenen benzer saldırılarda ölü sayısı 250'yi aştı.

Saldırıları Ugandalı ADF-Nalu isyancılarının düzenlediği sanılıyor.

Eş-Şebab militanlarıyla bağlantısı olan isyancıların bölgedeki istikrarsızlığı artırmayı ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki BM gücüne (MONUSCO) güveni sarsmayı amaçladığı belirtiliyor.

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