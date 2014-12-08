Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Saldırı

KUZEY KİVU BÖLGESİNDEKİ SALDIRIDA İLK BELİRLEMELERE GÖRE 34 KİŞİ ÖLDÜ
BÖLGEDEKİ SALDIRILARDA 2 AYDA ÖLENLERİN SAYISI 250'Yİ AŞTI
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu bölgesinde düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 34 kişinin öldüğü bildirildi.
Bölge yetkililerinden Ömer Kavota, palalı kişilerin dün Beni kenti yakınındaki 2 kasabayı bastığını ve 34 kişiyi öldürdüğünü, cesetleri arama çalışmalarının sürmesi nedeniyle ölü sayısının artabileceğini belirtti.
Kavota, bir kasaba liderinin evini ateşe verdiğini, lider, eşi ve çocuklarının yanarak öldüğünü söyledi.
Beni'de 2 aydır düzenlenen benzer saldırılarda ölü sayısı 250'yi aştı.
Saldırıları Ugandalı ADF-Nalu isyancılarının düzenlediği sanılıyor.
Eş-Şebab militanlarıyla bağlantısı olan isyancıların bölgedeki istikrarsızlığı artırmayı ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki BM gücüne (MONUSCO) güveni sarsmayı amaçladığı belirtiliyor.