Demokrat Parti Lefkoşa İlçe Kadın Kolları Kongresi yapıldı

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa İlçe Kadın Kolları Kongresi yapıldı.

DP Lefkoşa İlçe Binası’nda dün akşam gerçekleşen kongrede, DP Lefkoşa İlçe Kadın Kolları Başkanlığı’na Aysel Ergün oy birliği ile seçildi.

DP Lefkoşa İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu’nu oluşturan isimler ise şunlar:

Bukey Tanı, Ülcaz Arıhan, Samiye Yıldırım, Meryem Rıfkı, Tülay Yamaç, Sibel Kasabalı, Yezdan Yatman, Neval Lokman, Tuncay Ebgü, Ayten Güler.

DP’den yapılan açıklamaya göre, kongrede konuşan Genel Başkan Serdar Denktaş, muhalefette olmalarına rağmen partiye gönül verenlerin her geçen gün artarak devam ettiğini söyledi.

DP’nin kadınlara verdiği öneme dikkat çeken Denktaş, parti yönetiminin fikir üretip, program ortaya koyduğunu, bu fikir ve programların ülkenin en ücra köşesine kadınlar ve gençler tarafından taşındığını anlattı.

Denktaş, kadınların politikada çok daha aktif olmalarını da istedi.

2012 yılının seçim yılı olacağına inandığını da yineleyen Denktaş; DP’nin güçlü bir şekilde iktidar olacağı inancını dile getirdi.

Denktaş, DP’nin halka hiçbir dönem yalan vaatte bulunmadığını da belirterek, “Biz yapamayacağımız sözü vermedik, vermeyeceğiz” dedi.

Yalan vaatler nedeniyle ülke insanının devletine olan güven ve inancını yitirdiğini kaydeden Denktaş, “Önemli olan KKTC’ye sahip çıkmaktır. Şu anda bu yalanlar nedeniyle devlet kötü yönetiliyor. Oysa bu devlet bizim geleceğimiz, her şeyimizdir. Rum ile birlikte bir ortaklık kuracak, bir anlaşma yapacaksak bizim öncelikle devletimize ihtiyaç vardır. Çünkü ancak o zaman eşit koşullarda ortak olabiliriz. Ancak o zaman yürüyebilen bir evlilik yapabiliriz. Bu nedenle öncelikle KKTC’yi iyi yönetebilmemiz gerekir” dedi.

Genel Sekreter Bengü Şonya, Lefkoşa İlçe Başkanı Kemal Öztürk, Kadın Kolları Başkanı Esen Yalın Aktoprak ve Lefkoşa İlçe Kadın Kolları Başkanlığı’na seçilen Aysel Ergün de kongrede birer konuşma yaptılar.