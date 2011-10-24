Demirtaş: Yardımlarda kardeş kokusu var

Van’da incelemelerde bulunan BDP Genel Başkanı Demirtaş, Twitter hesabından, "Türkiye’nin dört bir yanından gelen yardımlarda kardeş kokusu, kardeş selamı var. Herkese teşekkürler" dedi.

Van'da şiddetli deprem Van'da merkez ilçeye bağlı Tabanlı Koyu merkezli 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Van depreminden ilk görüntüler Van'da 7.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Merkez üssü Tabanlı ilçesi olan deprem 13:41'de meydana geldi.

Van’daki 7.2’lik depremin ardından BDP de harekete geçti. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak ile Van milletvekilleri ile çevre illerdeki milletvekilleri Van ve ilçelerinde incelemelerde bulundu. Demirtaş Van’daki ilk izlenimlerini ise Twitter hesabından paylaştı. Gönderilen ilk yardımların dağıtıldığını anlatan Demirtaş, "Yapacak çok iş var.

Onlarca köy yerle bir olmuş. Kimse henüz köylere ulaşmamış. Kızıltepe, Cizre ve Nusaybin’den gelen battaniye ve gıdaları ulaştırdık. Her koliden yardımınızla birlikte sıcak selamınız da vardı. Teşekkürler" dedi.

Valilik, belediye ve STK’lar el ele verip iyi bir koordinasyon sağlanırsa kısa sürede yardımların her yere ulaşacağına dikkat çeken Demirtaş, "Türkiye’nin dört bir yanından gelen yardımlarda kardeş kokusu, kardeş selamı var. Herkese teşekkürler" dedi.