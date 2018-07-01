Demi Rose kendini işine adadı

İngiltere doğumlu model Demi Rose, Kylie Jenner’la ilişkisi devam ettiği dönemde rapçi Tyga ile anılmaya başlamasının ardından ismini duyurmuştu. 23 yaşındaki güzel, kendini işine adadı.

Kum saatine benzetilen kıvrımlı fiziğiyle dikkati çeken Demi Rose; Instagram hikayeler kısmından soluk almadan paylaşımlarına devam ediyor.

İbiza ’da olan 23 yaşındaki ünlü manken Demi Rose, bir bikini markasının tanıtımını Instagram hesabından yüklediği fotoğraflarla yapıyor. Kendini işine adayan genç fenomen her dakika bir seksi pozunu paylaşarak hayranlarından tam puan alıyor. Demi Rose Mawby’nin hesabı, kusursuz kıvrımlarını gözler önüne seren cesur fotoğraflarla dolu. İngiliz model Demi Rose, 27 Mart 1995 Birmingham doğumlu.