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Dehşete Düşüren İtiraf: Zevk İçin..

Bir kadını bıçaklayarak öldürdükten sonra yakalanan siyahi katil zanlısının neredeyse hepsi beyaz olan

Dehşete Düşüren İtiraf: Zevk İçin..

Bir kadını bıçaklayarak öldürdükten sonra yakalanan siyahi katil zanlısının neredeyse hepsi beyaz olan

12 Aralık 2014 Cuma 14:19
Dehşete Düşüren İtiraf: Zevk İçin..
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Dehşete düşüren itiraf: Zevk için 41 kişiyi öldürdü
Bir kadını bıçaklayarak öldürdükten sonra yakalanan siyahi katil zanlısının neredeyse hepsi beyaz olan 41 kişiyi öldürdüğü ortaya çıktı.



Brezilya’daki Rio metrosunda bir kadını bıçaklayan Jose das Gracas, olayın ardından verdiği ifadesinde 41 kişiyi “zevk için” öldürdüğünü itiraf etti. Brezilyalı polis memuru Pedro Henrique Medina, olayın ardından yaptığı açıklamada, Gracas’ın sadece beyaz kadınları takip ettiğini ve daha sonra onları öldürdüğünü bildirdi.

Emniyette ifadesi alınan Gracas, 9 yıl boyunca 37 kadını, üç erkeği ve ağlayarak etrafta bulunanların dikkatini çekebileceği nedeniyle iki yaşındaki bir çocuğu öldürdüğünü kaydetti. İfadesinde kurbanlarını en ince ayrıntılarına kadar takip ettiğini ifade eden Gracas, “İlk önce 17 kadını öldürdüm. Olayı titizlikle planladım, kimliğimi gizlemek için yağmurluk, parmak izi bırakmamak içinse eldiven giydim. Birini öldürmediğim zaman sinirli oluyordum. Öldürmek beni sakinleştiriyordu. Kurbanları iki ya da üç ay boyunca düşündükten sonra öldürdüm ve hiç pişmanlık hissetmedim. 10, 15 ya da 20 yıl ceza alsam da dışarı çıkar çıkmaz aynı şeyi yapacağım” dedi.

Brezilya hukuk kurallarına göre en fazla 30 yıllık bir hapishane cezası verilebiliyor. İdam cezası ise uygulanmıyor. 

Son Güncelleme: 12.12.2014 14:21
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