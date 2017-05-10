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10 Mayıs 2017 Çarşamba 15:39

Dehşet! Domuzlara Yedirdiler!

Dehşet! Domuzlara Yedirdiler!
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Vahşet! 7 yaşındaki oğluna işkence edip öldürdü, cesedini ise...
Amerika'nın Kansas eyaletinde yaşanan olayda Adrian'ın üvey annesi Heather Jones ve öz babası Michael Jones, 7 yaşındaki çocuğa akıl almaz işkenceler yaptı. Vahşetin kan donduran detayları ortaya çıktı, mahkeme sapık karı-kocanın cezasını açıkladı

Adrian Jones'un bu gülümsemesi, öz babası ve üvey annesinin korkunç işkenceleri sonrası soldu. 7 yaşındaki çocuk açlıktan bir deri bir kemik kaldı ve hayatını kaybetti, ama vahşet burada son bulmadı.

İngiliz gazetesi Daily Mirror'da yer alan habere göre talihsiz çocuğu kesme tahtalarına bağlayan, aç bırakan, saatlerce soğuk havada dışarıda bırakan canavar çift, yaptıkları her şeyin fotoğrafını çekerek bilgisayara kaydetti.

Ortaya çıkan fotoğrafların birinde küçük çocuğun evin bahçesinde çöp dolu olan havuzda buz gibi suyun içinde saatlerce bekletildiği görüldüğü gibi zayıflığı da dikkatlerden kaçmıyor.

Tüm bu korkunç detaylar, vahşetin yaşandığı ev sahibinin, sapık çiftin bilgisayarına bakmasıyla ortaya çıktı.

Küçük çocuk 2015 yılında kaybolmuş, ceset parçaları ise domuz kafesinin civarında bulunmuştu. Bunun üzerine yapılan araştırmalar üzerine küçük çocuğun öldükten sonra cesedinin domuzlara yedirildiği ortaya çıktı.


 
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