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DEHİP'den KTOEÖS'e Tepki

İlahiyat Bölümü Açılmasına Karşı Ortaya Koyduğu Grev Ve Eylemlere Tepki Gösterdi

DEHİP'den KTOEÖS'e Tepki

İlahiyat Bölümü Açılmasına Karşı Ortaya Koyduğu Grev Ve Eylemlere Tepki Gösterdi

10 Aralık 2011 Cumartesi 10:05
DEHİP'den KTOEÖS'e Tepki
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Demokratik Haklar ve İnanç Platformu (DEHİP), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler  Sendikası’nın (KTOEÖS) Haspolat Meslek Lisesi’nde İlahiyat Bölümü açılmasına karşı ortaya koyduğu grev ve eylemlere tepki gösterdi.

Demokratik Haklar ve İnanç Platformu Dönem Başkanı Sevgi Tarhan, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, KTOEÖS’ün grevlerinin maksadını aştığı, toplumda gerginliğe neden olduğu görüşü ileri sürülerek, “Bu da DEHİP olarak ve temsil ettiğimiz  sivil toplum kuruluşlarını kaygılandırmakta ve tedirgin etmektedir” dedi.

Anayasa’nın 23’üncü maddesinde, “Din eğitim ve öğretimi, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır” denildiğini, bu çerçevede de devletin bakanlığına bağlı bir okulun, ihtiyaç olan bölümü açtığını ifade eden Sevgi Tarhan, iddia edildiği gibi yapılanlar yasalara aykırıysa yargıya başvurulmasını istedi

KTOEÖS’ü, eğitimi bilinçli olarak aksatmakla suçlayan Tarhan şöyle dedi:

“Sendikanın bu davranışı kabul edilir gibi değildir. Bu davranış diyalog ve uzlaşıdan uzak. Toplumun değerleri ve kurumları karşı karşıyı getirilerek kaos ortamı yaratmak istenmektedir. Sendika bu  tutumundan derhal vazgeçmelidir.”

Son Güncelleme: 10.12.2011 10:05
Anahtar Kelimeler:
GrevKtoeösIlahiyat BölümüDehip
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