Değersiz diye umursamadı, kıralın hazinesi çıktı

Almanya'daki Ruegen Ada'sında değersiz bir alüminyum bulduğunu düşünen amatör bir arkeologla 13 yaşındaki çocuk kralın hazinesini buldu...

Almanya'da 13 yaşındaki bir çocuk ile amatör bir arkeolog bir hazine buldu. Hazinenin Hristiyanlığı Danimarka'ya getiren 'Mavi Diş' lakaplı efsanevi Danimarka Kralı Harald'a ait olabileceği belirtiliyor.

Rene Schoen adlı amatör arkeolog ile öğrencisi Luca Malaschnitschenko ocak ayında ülkenin kuzeyindeki Ruegen adasında metal dedektörleriyle hazine arıyordu.

İkilinin dedektörü alarm verince önce değersiz bir alüminyum bulduklarını zannettiler ancak daha yakından inceleyince bunun bir gümüş parçası olduğunu keşfettiler.

Haftasonu ikilinin gümüşü buldukları alanda yerel arkeoloji kurumunun da desteğiyle yapılan ve 400 metrekarelik bir alana yayılan kazıda ortaya bir hazine çıktı.

Hazinenin MS 958 ile MS 986 yılları arasında hüküm süren efsanevi Danimarka Kralı Harald'a ait olduğu düşünülüyor.

Harald'ın ismi son yıllarda Histoy Channel'da yayımlanan 'Vikings' (Vikingler) dizisinde de efsanevi kralı canlandıran bir karakterin yer alması nedeniyle yeniden popülerlik kazanmıştı.

Bulunan hazinede deyim yerindeyse yok yok. Hazinede örgülü bileklikler, inciler, broşlar, Viking tanrısı Thor'un çekici şeklinde bir takı, yüzükler ve 600 kadar gümüş sikke bulunuyor.

Sikkelerden 100'den fazlasının Harald'ın yaşadığı döneme ait olduğu belirtildi. Arkeolog Michael Schirren Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada 'Hazine, tek seferde Baltık Denizi bölgesinde bulunan en büyük Mavi Diş sikkeleri keşfi. Bu nedenle büyük önem taşıyor' dedi.

Hazinedeki en eski sikkenin MS 714 tarihli Şam'da basılmış bir dirhem olduğu, en yenisinin ise MS 983 tarihli bir peni olduğu açıklandı.

Mavi Diş Harald Danimarka'yı birleştiren isim olarak tanınıyor.

Bir Viking olan Harald kendi pagan dinini terk ederek Hristiyanlığa geçmiş ve bu dini İskandinavya'ya getirmişti.

Hüküm sürdüğü alan bugünki Danimarka, Kuzey Almanya, Güney İsveç ve Norveç'in bir kısmını kapsayan Harald, oğlu Sven Gabelbart'ın isyanı sonucu Pomeranya'ya (Güney Baltık kıyılarında; Polonya'nın batısını ve Almanya'nın doğusunu kapsayan alana verilen isim) kaçmış ve orada ölmüştü.

Bugün tüm dünyada kullanılan 'bluetooth' teknolojisi bu topraklarda üretildiği için ismini bu kraldan alıyor. Bluetooth logosu da Vikingler'in kullandığı 'rün' adı verilen alfabedeki 'h' ve 'b' harflerinin karşılığı olan iki harfin birleştirilmesi ile oluşturulmuştur.