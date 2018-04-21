Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110932
ALTIN
175.132
DOLAR
4.0581
STERLİN
5.6966
EURO
4.9812
Sahilde ölü bulunan şahsa otopsi yapıldı
CESEDE OTOPSİ YAPILDI
Çavuşoğlu KKTC’den ayrıldı
ÇAVUŞOĞLU KKTC’DEN AYRILDI
Sahilde erkek cesedi bulundu
Son Dakika
SAHİLDE ERKEK CESETİ BULUNDU
Magandalar tutuklu yargılanacak
MAGANDALAR TUTUKLU YARGILANACAK
banner256
Flaş Haber
Sahilde erkek cesedi bulundu
Kapat

Değersiz diye umursamadı, kıralın hazinesi çıktı

Almanya'daki Ruegen Ada'sında değersiz bir alüminyum bulduğunu düşünen amatör bir arkeologla 13 yaşındaki çocuk kralın hazinesini buldu...

Değersiz diye umursamadı, kıralın hazinesi çıktı

Almanya'daki Ruegen Ada'sında değersiz bir alüminyum bulduğunu düşünen amatör bir arkeologla 13 yaşındaki çocuk kralın hazinesini buldu...

21 Nisan 2018 Cumartesi 23:28
Değersiz diye umursamadı, kıralın hazinesi çıktı

Almanya'daki Ruegen Ada'sında değersiz bir alüminyum bulduğunu düşünen amatör bir arkeologla 13 yaşındaki çocuk kralın hazinesini buldu...

Değersiz Diye Umursamadı, Kralın Hazinesi Çıktı

Almanya'da 13 yaşındaki bir çocuk ile amatör bir arkeolog bir hazine buldu. Hazinenin Hristiyanlığı Danimarka'ya getiren 'Mavi Diş' lakaplı efsanevi Danimarka Kralı Harald'a ait olabileceği belirtiliyor.

Değersiz Diye Umursamadı, Kralın Hazinesi Çıktı

Rene Schoen adlı amatör arkeolog ile öğrencisi Luca Malaschnitschenko ocak ayında ülkenin kuzeyindeki Ruegen adasında metal dedektörleriyle hazine arıyordu.

Değersiz Diye Umursamadı, Kralın Hazinesi Çıktı

İkilinin dedektörü alarm verince önce değersiz bir alüminyum bulduklarını zannettiler ancak daha yakından inceleyince bunun bir gümüş parçası olduğunu keşfettiler.

Değersiz Diye Umursamadı, Kralın Hazinesi Çıktı

Haftasonu ikilinin gümüşü buldukları alanda yerel arkeoloji kurumunun da desteğiyle yapılan ve 400 metrekarelik bir alana yayılan kazıda ortaya bir hazine çıktı.

Değersiz Diye Umursamadı, Kralın Hazinesi Çıktı

Hazinenin MS 958 ile MS 986 yılları arasında hüküm süren efsanevi Danimarka Kralı Harald'a ait olduğu düşünülüyor.

Değersiz Diye Umursamadı, Kralın Hazinesi Çıktı

Harald'ın ismi son yıllarda Histoy Channel'da yayımlanan 'Vikings' (Vikingler) dizisinde de efsanevi kralı canlandıran bir karakterin yer alması nedeniyle yeniden popülerlik kazanmıştı.

banner223
Değersiz Diye Umursamadı, Kralın Hazinesi Çıktı

Bulunan hazinede deyim yerindeyse yok yok. Hazinede örgülü bileklikler, inciler, broşlar, Viking tanrısı Thor'un çekici şeklinde bir takı, yüzükler ve 600 kadar gümüş sikke bulunuyor.

Değersiz Diye Umursamadı, Kralın Hazinesi Çıktı

Sikkelerden 100'den fazlasının Harald'ın yaşadığı döneme ait olduğu belirtildi. Arkeolog Michael Schirren Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada 'Hazine, tek seferde Baltık Denizi bölgesinde bulunan en büyük Mavi Diş sikkeleri keşfi. Bu nedenle büyük önem taşıyor' dedi.

Değersiz Diye Umursamadı, Kralın Hazinesi Çıktı

Hazinedeki en eski sikkenin MS 714 tarihli Şam'da basılmış bir dirhem olduğu, en yenisinin ise MS 983 tarihli bir peni olduğu açıklandı.

Değersiz Diye Umursamadı, Kralın Hazinesi Çıktı

Mavi Diş Harald Danimarka'yı birleştiren isim olarak tanınıyor.

Değersiz Diye Umursamadı, Kralın Hazinesi Çıktı

Bir Viking olan Harald kendi pagan dinini terk ederek Hristiyanlığa geçmiş ve bu dini İskandinavya'ya getirmişti.

Değersiz Diye Umursamadı, Kralın Hazinesi Çıktı

Hüküm sürdüğü alan bugünki Danimarka, Kuzey Almanya, Güney İsveç ve Norveç'in bir kısmını kapsayan Harald, oğlu Sven Gabelbart'ın isyanı sonucu Pomeranya'ya (Güney Baltık kıyılarında; Polonya'nın batısını ve Almanya'nın doğusunu kapsayan alana verilen isim) kaçmış ve orada ölmüştü.

Değersiz Diye Umursamadı, Kralın Hazinesi Çıktı

Bugün tüm dünyada kullanılan 'bluetooth' teknolojisi bu topraklarda üretildiği için ismini bu kraldan alıyor. Bluetooth logosu da Vikingler'in kullandığı 'rün' adı verilen alfabedeki 'h' ve 'b' harflerinin karşılığı olan iki harfin birleştirilmesi ile oluşturulmuştur.

Son Güncelleme: 21.04.2018 23:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suudi sarayında askeri hareketlilik!
Suudi sarayında askeri hareketlilik!
Aralarında 30 yaş fark olduğunu duyan kulaklarına inanamıyor
Aralarında 30 yaş fark olduğunu duyan kulaklarına inanamıyor
Doğum lekeleri vücudunun yarısını kaplıyor, gören gözlerine inanamıyor
Doğum lekeleri vücudunun yarısını kaplıyor, gören gözlerine inanamıyor
Fotoğraflarını görenler yaptığı mesleğe inanamıyor!
Fotoğraflarını görenler yaptığı mesleğe inanamıyor!
Çin'de Göz Kamaştıran Sanat Merkezi
Çin'de Göz Kamaştıran Sanat Merkezi
Fırtına Moskova'yı ne hale getirdi!
Fırtına Moskova'yı ne hale getirdi!
AB Kuzey Kore'nin nükleer ve kıtalararası balistik füze denemelerini durduracağı açıkladı!
AB Kuzey Kore'nin nükleer ve kıtalararası balistik füze denemelerini durduracağı açıkladı!
"Apple Hisseleri 2 Günde Yaklaşık Yüzde 7 Düştü"
"Apple Hisseleri 2 Günde Yaklaşık Yüzde 7 Düştü"
Hindistan'da Çocuk Tecavüzüne İdam Geliyor!
Hindistan'da Çocuk Tecavüzüne İdam Geliyor!
Kraliçe II. Elızabeth'in 92. Yaş Gününü kutluyor
Kraliçe II. Elızabeth'in 92. Yaş Gününü kutluyor

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim