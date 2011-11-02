Defne yaprağının faydaları

Latince adı Laurus nobilis olan defne ülkemizde Akdeniz Defnesi olarak da bilinmektedir. Defnegiller familyasının Laurus cinsini oluşturan bitki türlerinin ortak adıdır.

Defne, her zaman yeşil bir ağaçtır. Yazın ve kışın yaprağını dökmez. Aromatik bir bitki olan defnenin kokusu hoştur.

Defne yaprağı, yemeklere lezzet vermek amacıyla kullanıldığı gibi tıbbi etkileri de bulunmaktadır. Defne yaprağı(Lauri folium) tentür, çay ve natürel ilaç yapımında kullanılır. Defne yaprakları çorba, balık, et gibi yemeklere koku vermek içinde kullanılır.

Yapraklarını dökmeyen ve siyah kabuklu ağaç olan defne ülkemizde genel olarak Ege, Akdeniz, Karadenizde yetişir. Yaprağı ve meyvesinin yağı ihraç edilir.

Yapraklarını dökmediğinden dolayı her zaman yapraklarını toplama imkanı olsa da genel olarak mayıs ve ekim ayları arasında toplanan yapraklar daha etkilidir. Meyveleri önce yeşilken daha sonraları siyah bir renk alır.

Defne bitkisi nin tıbbi ve kozmetik amaçlı olarak kullanılan bölümü yaprak ve yaprağından elde edilen uçucu esansiyel yağdır. Defne meyvelerinden elde edilen defne yağı antiseptik özelliğe sahiptir.

Defne Yaprağı Faydaları

Faydaları Mikrop öldürücü

İdrar söktürücü

Terletici Spazm çözücü

Ağrı kesici etkilere sahiptir.

Defne yapraklarıyla hazırlanan banyo adet öncesi gerginlik ve ağrılara, romatizma ağrılarına, kas yorgunluklarına iyi gelebilir. 3 avuç defne yaprağını 1 litre kaynar suda 5 dakika kısık ateşte kaynattıktan sonra bu su, ılık su dolu küvete eklenir. Banyo süresi en fazla 30 dakikadır

Defne Yağının Faydaları

Defne yağı defne ağacının zeytine benzeyen meyvesinden çıkarılır ve bundan yapılan garlı sabun saç ve cilt sağlığı için kullanılır.



Romatizmal rahatsızlıklarda masaj yağı içerisinde lokal olarak kullanılır. Sedef ve egzemada kullanılan bitkisel kremlerin içinde de bulunur. Defne yağının spazm çözücü yangı ve ağrı giderici etkisi bulunur. Defne yağı Hatayda sabun yapımında kulanılır.

Saçları besler, yumuşaklık ve parlaklık kazandırır. Defne sabunu antiseptik ve nemlendirici etkiye sahip olduğundan dolayı düzenli kullanımı saçın kepeklenmesini ve saçta mantar oluşumunu önler.

Kullandığınız sabunun gerçek defne sabunu olduğundan emin olmanız gerekir. Gerçek defne sabunu kendine özgü keskin kokulu ve açık kahverengi-yeşil renktedir

Defne yağlı sabun cilt güzelliği için kullanılır. Defne sabunu derideki gözenekleri açıp rahatlatır. Kuru cildi nemlendirir.

Mantar, egzama ve deri hastalıklarında kullanılabilir.

Defne Kullanımında dikkat edilmesi gerekenler;

Hamilelerin kullanması sakıncalıdır. Defne yağı alerjiye neden olabilir

Kullanılan defne türü Laurus nobilis olarak bilinen Akdeniz defnesidir. Zehirli defne türleri olduğu için hangi türünün kullanıldığından emin olmak gerekir. Yaban defnesi, Arabistan defnesi gibi türleri zehirlidir.