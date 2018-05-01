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Deaş İşgalindeki Köye Saldırıda 25 Sivil Öldürüldü

Ankara, 1 Mayıs 18 (.): ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun, Suriye\'nin Haseke ilinin 60 km güneydoğusunda yer alan ve terör örgütü DEAŞ işgalindeki El Fadıl köyüne düzenlediği hava saldırısında 25 sivil öldü.

Deaş İşgalindeki Köye Saldırıda 25 Sivil Öldürüldü

Ankara, 1 Mayıs 18 (.): ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun, Suriye\'nin Haseke ilinin 60 km güneydoğusunda yer alan ve terör örgütü DEAŞ işgalindeki El Fadıl köyüne düzenlediği hava saldırısında 25 sivil öldü.

01 Mayıs 2018 Salı 14:08
Deaş İşgalindeki Köye Saldırıda 25 Sivil Öldürüldü
Ankara, 1 Mayıs 18 (.): ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun, Suriye\'nin Haseke ilinin 60 km güneydoğusunda yer alan ve terör örgütü DEAŞ işgalindeki El Fadıl köyüne düzenlediği hava saldırısında 25 sivil öldü.

AA\'nın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Haseke iline 60 kilometre mesafede bulunan DEAŞ işgalindeki El Fadıl köyüne, ABD öncülüğündeki koalisyonun düzenlediği hava saldırısı sonucu 25 sivil yaşamını yitirdi.

Köy halkı, sabah saatlerinde gerçekleşen saldırıya evlerinde uyuduğu esnada yakalandı. Saldırıda ölenlerinin büyük çoğunluğunu kadın ve çocuklar oluşturuyor.

Koalisyon güçlerinin hedef aldığı bölge, Irak sınırı yakınlarında ve terör örgütü DEAŞ\'ın elinde kalan son köylerden biri. DEAŞ, 2016\'da Haseke\'ye bağlı Şedadi ve Hol köylerinden çekilerek bölgedeki en önemli iki kalesini kaybetmişti.

(AA/HÖ)
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