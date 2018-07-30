DEAŞ Suriye'de 36 kadın ve çocuğu kaçırdı

Terör örgütü DEAŞ’ın Suriye’nin Suwayda bölgesinde 36 kadın ve çocuğu kaçırdığı bildirildi.

Perşembe günü Suriye'nin güneyindeki Süveyde'de peş peşe düzenlenen saldırılarda 250'yi aşkın kişinin ölümüne yol açan terör örgütü DEAŞ'ın kadın ve çocukları kaçırdığı açıklandı.



Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırılar sırasında 20 kadın ve 16 çocuğun kaçırıldığını bugün duyurdu.



2014 yazında Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'da hilafet ilan eden katil sürüsü, bir dönem Irak ve Suriye topraklarının çoğunluğunu kontrol ediyordu. 2017 yılında elindeki toprakların neredeyse tamamını yitiren terör örgütü, son haftalarda yeniden saldırılar düzenlemeye başladı.



Gerilla taktiklerine dönen DEAŞ, adam kaçırma, saldırı veya pusu gibi yöntemler kullanıyor.