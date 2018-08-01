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DEAŞ'ın 8 Yöneticisi Mezarlıkta Kurşuna Dizilerek Öldürüldü

Suriye'nin İdlib kentinde, Heyeti Tahriri Şam örgütü, sağ yakaladığı terör örgütü DEAŞ'ın 8 yöneticisini kurşuna dizerek öldürüldü.

DEAŞ'ın 8 Yöneticisi Mezarlıkta Kurşuna Dizilerek Öldürüldü

Suriye'nin İdlib kentinde, Heyeti Tahriri Şam örgütü, sağ yakaladığı terör örgütü DEAŞ'ın 8 yöneticisini kurşuna dizerek öldürüldü.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 21:49
DEAŞ'ın 8 Yöneticisi Mezarlıkta Kurşuna Dizilerek Öldürüldü

DEAŞ'ın 8 Yöneticisi Mezarlıkta Kurşuna Dizilerek Öldürüldü

Suriye'nin İdlib kentinde, Heyeti Tahriri Şam örgütü, sağ yakaladığı terör örgütü DEAŞ'ın 8 yöneticisini kurşuna dizerek öldürüldü.

El Nusra'nın başını çektiği Heyeti Tahriri Şam (HTŞ), kısa bir süre önce operasyonla sağ yakaladığı terör örgütü DEAŞ'ın 8 yöneticisini kurşuna dizerek öldürdü. DEAŞ'lı teröristler, HTŞ 'ye karşı daha önce suikast yaptıkları ve çeşitli saldırılarda yer aldıkları için HTŞ tarafından öldürüldüler.

ÖLDÜRÜLENLER YÖNETİCİ KADROSUNDAN

Suriye'de İdlib bölgesinde etkin olan HTŞ, İdlib'in Sarkip kasabasında yakaladığı 8 DEAŞ'lı terörist kırsal bir alanda mezarlık içinde yan yana dizip kurşuna dizerek öldürdü. Öldürülen 8 kişinin, DEAŞ'ın kuzey Suriye'deki yönetici kadrosundan olurken, öldürülenler arasında bulunan Ebu Eyhem el Humusi isimli şahsın örgütün Humus, Hama ve Kuzey Suriye yöneticisi olduğu belirtiliyor. DEAŞ da geçen ay HTŞ üyesi 3 militanı aynı yerde boğazlarını keserek öldürmüştü.

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