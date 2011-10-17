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Dayanışma ve İşbirliği Protokolü

Letonya Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (LIZDA) ile dayanışma ve işbirliği protokolü imzaladı.

Dayanışma ve İşbirliği Protokolü

Letonya Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (LIZDA) ile dayanışma ve işbirliği protokolü imzaladı.

17 Ekim 2011 Pazartesi 10:34
Dayanışma ve İşbirliği Protokolü
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KTÖS, uluslararası dayanışma ve işbirliğine verdiği önem çerçevesinde yurt dışındaki çeşitli öğretmen örgütleri ile temasları kapsamında, Letonya’ya ziyaret gerçekleştirerek, Letonya Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (LIZDA) ile dayanışma ve işbirliği protokolü imzaladı.

Letonya ziyaretine KTÖS Başkanı Güven Varoğlu, Eğitim Sekreteri Mustafa Özhür ve Genel Sayman Mustafa Baybora katıldı.

KTÖS Başkanı Güven Varoğlu yaptığı açıklamada, Letonya Bilim ve Eğitim Emekçiler Sendikası (LIZDA) yöneticilerinin yanı sıra Letonya Eğitim Bakanlığı yetkilileri, anaokuldan üniversiteye kadar toplam 11 çeşitli eğitim ve öğretim kurumu, özel eğitim ve okul sonrası (after school) eğitim merkezlerini de ziyaret ettiklerini söyledi.

Varoğlu, daha önce Polonya Dayanışma Sendikası (SOLİDARNOSC) ve Bulgaristan Eğitim Emekçiler Sendikası (PODKREPA)’ya ilaveten bu ziyaretlerinde de Letonya Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası(LIZDA) ile de bir dayanışma ve işbirliği protokolü imzaladıklarını belirtti.

İmzalanan bu protokolün amacının; aynen diğer iki protokolde olduğu gibi, iki sendika arasında varolan dayanışma ve işbirliğini artırmak, iki ülkenin eğitim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, eğitim alanında öğretmenlerin bilgi ve dayanışmalarını paylaşmak üzere karşılıklı ziyaretlerin gerçekleştirilmesi olduğunu ifade eden Varoğlu, çok yararlı bir ziyaret gerçekleştirdiklerine işaret etti.

ÖĞRETMENLERE LETONYA FIRSATI

Varoğlu, varılan mutabakat sonucunda ilk etapta, 24 - 29 Ekim tarihleri arasında Letonya’dan 5 kişilik bir öğretmen gurubunun ülkeye geleceğini, 2011 - 2012 Eğitim - Öğretim Yılı’nda ise KTÖS üyeleri arasından belirlenecek öğretmenlerin Letonya’da “öğretmen değişim programı” uyarınca ziyaretler gerçekleştireceğini belirtti.

STRAZBOURG’A 12 ÖĞRENCİ GİDECEK

Her yıl KTÖS’ün Avrupa Birliği ile işbirliği sonucunda organize ettiği Strazbourg’taki Avrupa Parlamentosu’nu ziyaretin bu yıl da gerçekleştirileceğini kaydeden Varoğlu, KTÖS üyesi öğretmenlerin çocuklarını kapsayan bu uygulamaya bu yıl 12 öğrencinin katılacağını belirtti.

Varoğlu, “Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yapılacak sınav sonrasında Şubat ayı içerisinde Strazbourg’a gidecek olan öğrenciler için detaylı bilgi ilerleyen günlerde KTÖS tarafından duyurulacaktır” dedi.

Son Güncelleme: 17.10.2011 10:34
Anahtar Kelimeler:
EğitimSendikaBilimLIZDAEmekçileri
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