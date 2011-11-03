Davutoğlu: PKK'ya net tavır alın

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Mesud Barzani ile görüşmesinin ardından terör örgütü PKK'ya karşı herkesin net bir tavır içinde olmasını beklemenin hem hak hem de sorumlulukları olduğunu söyledi.

Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin başkanı Mesud Barzani ile bir araya gelen Davutoğlu, görüşmenin sonunda Barzani ile kısa bir açıklama yaptı. Bakan Davutoğlu, Türk-Kürt kardeşliğine zarar veren terör örgütüne karşı net tavır alınmasını beklemelerinin hem hakları hem de sorumlulukları olduğunu ifade ederek, ''Teröre karşı bundan sonra kuzey Irak Kürt bölgesel yönetiminden de çok net bir tutum ile aktif bir destek ve dayanışma bekliyoruz'' dedi.

Mesud Barzani ise Türkiye ile bölgesel yönetimin güvenliklerinin birbirine bağlanmış durumda olduğunu belirterek, Türkiye ile olan ilişkilerinin kendileri için önem arz ettiğini vurguladı.