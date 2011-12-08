Davutoğlu Clinton Ve Juppe İle Görüştü

NATO dışişleri bakanları toplantısına katılan TC Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre Davutoğlu'nun Clinton'la görüşmesinde NATO gündemindeki konular, Mısır'daki seçimler ve Suriye'deki son gelişmeler konuşuldu.

Clinton, TC Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Davutoğlu'nun Fransız meslektaşıyla görüşmesinde ise ikili meseleler ve Suriye başta olmak üzere Ortadoğu'daki gelişmeler ele alındı.

Portekiz Dışişleri Bakanı Paula Portas ile de görüşecek olan Davutoğlu’nun, NATO dışişleri bakanlarının dün akşamki çalışma yemeğinin ardından Türkiye'ye dönmesi bekleniyordu.