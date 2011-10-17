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Davutoğlu Bildt'le görüştü

Davutoğlu, Ankara’da temaslarda bulunan İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt ile görüştü.

Davutoğlu Bildt'le görüştü

Davutoğlu, Ankara’da temaslarda bulunan İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt ile görüştü.

17 Ekim 2011 Pazartesi 08:59
Davutoğlu Bildt'le görüştü
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Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, New York’ta 30-31 Ekim'deki gerçekleştirilecek üçlü zirvenin olumlu sonuçlanması umudunu dile getirdi.

Davutoğlu, bu süreçte gerek AB gerekse akil siyasetçilerin Rum yönetimi nezdinde ağırlık koymalarının büyük bir önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Ankara’da temaslarda bulunan İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt ile görüştü.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Davutoğlu, Bildt'i "pek çok barış girişiminde rol oynamış, Avrupa dış politikasının akil adamı, çok köklü tecrübeye sahip bir devlet adamı" olarak niteleyerek, görüşmelerde AB'nin geleceği, Avrupa'nın sorunları, ikili ilişkiler, Kıbrıs gibi konuları ele aldıklarını belirtti.

"Umarız ki 30-31 Ekim'deki üçlü zirveden olumlu sonuçlar çıksın" diyen Davutoğlu, bu süreçte gerek AB gerekse akil siyasetçilerin Rum yönetimi nezdinde ağırlık koymalarının büyük bir önem taşıdığını söyledi.

İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt de, Kıbrıs konusunu da konuştuklarını belirterek, kapsamlı ve bütün tarafları tatmin eden bir çözümün güçlü destekçisi olduklarını söyledi.

 

Son Güncelleme: 17.10.2011 08:59
Anahtar Kelimeler:
BasınAnkaraToplantıDavutoğluGörüşmeBildt
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