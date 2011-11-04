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Davutoğlu-Barzani Görüşmesi

Görüşmede Türkiye'nin Irak vizyonu, ''Arap Baharı'' ve Irak'a etkisi ile Suriye'deki son gelişmeler de ele alı

Davutoğlu-Barzani Görüşmesi

Görüşmede Türkiye'nin Irak vizyonu, ''Arap Baharı'' ve Irak'a etkisi ile Suriye'deki son gelişmeler de ele alı

04 Kasım 2011 Cuma 10:01
Davutoğlu-Barzani Görüşmesi
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Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin başkanı Mesud Barzani'den terörle mücadelede daha etkin işbirliği istenerek, ''artık tarafsız olunamaz'' mesajı verildi öğrenildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Mesud Barzani'nin dün akşamki görüşmelerinde, Barzani'nin Çukurca'daki son terör saldırılarının ardından üzüntülerini iletmesi ve bir yetkilisini Ankara'ya göndermesinin olumlu karşılandığı, bunların doğru ve olumlu adımlar olduğu Barzani'ye aktarılarak, bu olumlu sürecin devamı istendi.

Terör örgütü PKK'nın bölgedeki olumlu süreci engellediği, buna izin vermenin mümkün olmadığının vurgulandığı görüşmede, Davutoğlu'nun, Barzani'ye terör örgütünün sadece Türkiye için değil, onlar için de tehdit oluşturduğuna işaret ettiği ve ''artık tarafsız olunamaz'' mesajı verdiği öğrenildi.

Barzani'nin bayram öncesinde Türkiye'ye gelişinin Türk-Kürt kardeşliği için olumlu bir mesaj olduğu belirtilerek, terörle mücadelede daha etkin ve daha iyi işbirliği isteği aktarıldı. Diplomatik kaynaklar, bu konuda ortak bir anlayış birliğinin mevcut olduğunu belirterek, görüşmede istihbarat paylaşımı gibi arazide işbirliği konularının ele alındığını kaydetti.

Mesud Barzani'nin terör örgütü PKK'nın varlığının Irak anayasasına aykırı olduğu hususunu hatırlattığı da öğrenildi.

Görüşmede Türkiye'nin Irak vizyonu, ''Arap Baharı'' ve Irak'a etkisi ile Suriye'deki son gelişmeler de ele alındı.

Son Güncelleme: 04.11.2011 10:01
Anahtar Kelimeler:
DavutoğluGörüşmeBarzani
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