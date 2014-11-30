Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

David Beckham Trafik Kazası Geçirdi

Aktif futbol kariyerini noktalayan David Beckham ile oğlu Brooklyn'in bulunduğu araç, İngiltere'nin başkenti Londra'da trafik kazasına karıştı

David Beckham Trafik Kazası Geçirdi

Aktif futbol kariyerini noktalayan David Beckham ile oğlu Brooklyn'in bulunduğu araç, İngiltere'nin başkenti Londra'da trafik kazasına karıştı

30 Kasım 2014 Pazar 09:58
David Beckham Trafik Kazası Geçirdi
banner238

David Beckham Trafik Kazası Geçirdi
Aktif futbol kariyerini noktalayan David Beckham ile oğlu Brooklyn'in bulunduğu araç, İngiltere'nin başkenti Londra'da trafik kazasına karıştı


İngiliz basınında yer alan habere göre, 39 yaşındaki David Beckham ve 15 yaşındaki büyük oğlu Brooklyn, Hertfordshire bölgesinde dün öğle saatlerinde gerçekleşen kazadan yara almadan kurtuldu.

Haberde, Beckham’ın Arsenal’ın altyapı takımında oynayan oğlunu antrenman sonrası tesislerden almasının ardından kazanın meydana geldiği ve hafif yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Manchester United, Real Madrid, LA Galaxy ve PSG takımlarının formasını giyen Beckham’ın Brooklyn, Romeo, Cruz ve Harper isimlerinde dört çocuğu bulunuyor.
 

Son Güncelleme: 30.11.2014 10:02
Anahtar Kelimeler:
David Beckham Trafik Kazası Geçirdi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim