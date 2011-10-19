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DAÜ'nün Uluslararsı Gün ve Gece etkinliği

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre etkinlik, saat 12:00’de başlayıp gece yarısı 24:00’e kadar devam edecek

DAÜ'nün Uluslararsı Gün ve Gece etkinliği

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre etkinlik, saat 12:00’de başlayıp gece yarısı 24:00’e kadar devam edecek

19 Ekim 2011 Çarşamba 12:34
DAÜ'nün Uluslararsı Gün ve Gece etkinliği
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) kültürler arası iletişimi ve etkileşimi güçlendirmek adına her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Uluslararası Gün ve Gece”yi Cuma günü DAÜ Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirecek.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre etkinlik, saat 12:00’de başlayıp gece yarısı 24:00’e kadar devam edecek.

DAÜ Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcılığı’na bağlı Uluslararası Merkez tarafından organize edilen geceye 60 farklı ülkeden öğrenci topluluğu katılacak. Üniversitenin tanıtımı ve kültürler arası iletişimi ve tanışmayı güçlendirmek için yapılacak olan gecede ülkeler kendi kültürlerini yansıtacak kıyafetler giyerek kendi ülkelerine özgü yemekleri ve kültürel danslarını da tanıtacaklar.

DAÜ Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Majid Hashemipour, “Uluslararası Gün ve Gece”nin geçen yıllara göre daha görkemli geçeceğini ve bu yıl etkinliklerin öğle saatlerinde başlayacağını aktardı.

Ülkelerin çeşitli moda şov ve dans gösterileriyle kendi kültürlerini tanıtmaya çalışacaklarını belirten Prof. Dr. Hashemipour, düzenlenecek olan oyun ve yarışmaların da etkinliğe renk katacağını söyledi.

Prof. Dr. Hashemipour, uluslararası kültürel zenginliklerin yaşanacağı etkinliğe tüm Gazimağusa ve KKTC halkını davet etti.

Son Güncelleme: 19.10.2011 12:34
Anahtar Kelimeler:
KültürDaüEtkinlikGeleneksel
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