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DAÜ'de Sınır Dışı Kararını Protesto Eylemi Yapıldı

Öğrenciler, Kürtçe “Yaşamak direnmektir, mücadele direnmektir” şeklinde de slogan attı

DAÜ'de Sınır Dışı Kararını Protesto Eylemi Yapıldı

Öğrenciler, Kürtçe “Yaşamak direnmektir, mücadele direnmektir” şeklinde de slogan attı

02 Kasım 2011 Çarşamba 15:15
DAÜ'de Sınır Dışı Kararını Protesto Eylemi Yapıldı
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)’de bir grup öğrenci, 21 Kasım’da Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ)’de yaşanan olayların ardından bazı öğrencilerin sınır dışı edilmeleri ve tutuklanmalarını eylemle protesto

etti.

DAÜ Atatürk Meydanı’nda toplanan yaklaşık 100 kadar öğrenci, alkışlı protestoda bulunarak, bir süre oturma eylemi yaptı.

“Mülteci değil, öğrenciyiz”, “Baskılar bizi yıldıramaz” sloganları atan öğrenciler,  Kürtçe “Yaşamak direnmektir, mücadele direnmektir” şeklinde de slogan attı.

Öğrenciler, “Sınır-lı değil, sınırsız eğitim, “Eğitimi sınır dışı etmeyin”, “İçişleri Bakanlığı napan bee!”, “Şok… Şok… Şok…!  Adada yargısız infaz”, “Ben KKTC: Yakaladım, dinlemedim, postaladım, yaptım oldu” yazılı pankartlar açtılar.

ÖZOĞUL

Öğrenciler adına basın açıklaması okuyan Hulusi Buğra Özoğul, 21 Ekim’de yaşanan olaylarla ilgili YDÜ’deki  arkadaşlarına yönelik “linç kampanyası” oluşturulduğunu savunarak, “hiçbir somut delile dayanmadan, olay günü YDÜ’de dahi olmayan  ve bazıları da sınavda olan” arkadaşlarının hukuka aykırı şekilde gözaltına alındıklarını savundu.
Yapılan işlemlerde evrensel hukuk ilkelerinin hiçe sayıldığını iddia eden Özoğul, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ihlal edilerek TC vatandaşı olan 24 öğrencinin topluca sınır dışı edilmesi kararı hangi hukuksal gerekçeye dayanarak ve hangi mantıkla verilmiştir?” diye sordu.

Yapılan uygulamalarda Bakanlar Kurulu’nun  mahkeme konumuna geçerek yargısız infaz yaptığını savunan Özoğul, “KKTC yönetiminin anayasal düzeni hiçe sayarak gerçekleştirdiği bu tutumu kınadıklarını ve antidemokratik tutumdan bir an önce vazgeçilmesini talep ettiklerini” söyledi.

Son Güncelleme: 02.11.2011 15:15
Anahtar Kelimeler:
ProtestoEylemDaüöğrenciSınır Dışı
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