Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

DAÜ-SEN'den Protesto

Üniversite yönetimince disiplin soruşturması açılmasını eylemle protesto etti

DAÜ-SEN'den Protesto

Üniversite yönetimince disiplin soruşturması açılmasını eylemle protesto etti

21 Kasım 2011 Pazartesi 14:39
DAÜ-SEN'den Protesto
banner238

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN),  yaz aylarında DAÜ’nün üniversite öncesi eğitim kurumlarının Doğa Koleji’ne devrine karşı yapılan eylemlerle ilgili olarak 50’ye yakın sendika üyesi ve akademisyen hakkında üniversite yönetimince disiplin soruşturması açılmasını eylemle protesto etti.

Sendika yönetimi ve bazı akademisyenler disiplin soruşturması açıldığına ilişkin iç yazışmaların yer aldığı ve üzerinde “Utanç Duvarı” yazılı panoyu DAÜ Rektörlük binası önüne bıraktı.

Eyleme, TDP Gazimağusa Milletvekili Mustafa Emiroğluları ile KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel de katılarak destek verdi.

Yapılan açıklamalarda disiplin soruşturmalarının sendikal faaliyet nedeniyle açıldığı iddia edilerek, sendikanın ve akademisyenlerinin baskılarla seslerinin kısılmaya çalışıldığı savunuldu.

ÖZKARAMANLI

DAÜ-SEN Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı yaptığı açıklamada, DAÜ’de akademik personel ve örgütlü bulunduğu sendikaya karşı baskıların artarak devam ettiğini söyleyerek, yaz aylarında gerçekleştirilen eylemler nedeniyle yaklaşık 50 akademisyen  hakkında disiplin soruşturması açıldığını ifade etti.

Özkaramanlı, disiplin soruşturması yanı sıra, ceza mahkemelerinde açılan davaların devam ettiğini belirterek,  “Baskıcı ve antidemokratik yaklaşımın sendikanın ve akademik personelin sesini kısmakla eş olduğunu, çağdaş üniversitelerde bu tür yaklaşımların kabul edilemeyeceğini” söyledi.
Üniversite yönetiminin yaklaşımını şiddetle protesto ettiklerini kaydeden Özkaramanlı, disiplin soruşturmalarıyla ilgili olarak, “Mahkeme süreci devam ediyor. Mahkemede bu arkadaşlar aklanırsa disiplin soruşturması havada kalmayacak mı?” sorusunu yöneltti.

Üniversitenin kurullarına saygılı olduklarını belirterek, disiplin kurulunun konuya sağduyu ile yaklaşacağına inandıklarını kaydeden Özkaramanlı, disiplin soruşturması açılmadan önce ceza davasının sonuçlanmasının beklenmesi gerektiğini, ancak yapılmak istenenin DAÜ-SEN ve akademisyenlerin sesini tümden kısmak olduğunu savundu.

Baskılara boyun eğmeyeceklerini söyleyen Özkaramanlı, Rektörlüğe çağrıda bulunarak, sendikal eylemle ilgili ve  anti demokratik olarak nitelediği  tüm soruşturmaları geri çekmesini talep etti.

GÖKÇEBEL

KTOEÖS Başkanı  Tahir Gökçebel de, DAÜ’de sendikal faaliyet nedeniyle açılan disiplin soruşturmalarının faşizmi çağrıştıran, ILO sözleşmeleri ve sosyal devleti ortadan kaldıran bir anlayışın tezahürü olduğunu iddia etti.
“Disiplin soruşturmalarını, örgütlenmeyi ve örgütlenme hakkını yok edebileceğini deneyen baskı olarak değerlendiriyor ve şiddetle kınıyoruz” diyen Gökçebel, disiplin soruşturmalarının örgütlülüğü ve özgürlüğü ortadan kaldıran bir yaklaşım olduğunu iddia etti.

Gökçebel, süreçte DAÜ-SEN’e desteklerinin tam olduğunu ifade etti.

EMİROĞLULARI

TDP Gazimağusa Milletvekili Mustafa Emiroğluları da, DAÜ-SEN eylemine parti olarak destek verdiklerini belirterek, “Eylemlerde de buradaydık. İddia edilen tarzda olaylar olmamıştır” dedi.

Hükümetin, seçimlerde dağıttığı bildirgelerde üniversitelerde demokratikleşmeyle ilgili sözleri bulunduğunu söyleyen Emiroğluları, UBP ve DAÜ yönetiminin verdiği sözlerine aksine DAÜ’yü antidemokratik, faşizan ve otoriter uygulamalarla yönetmeye yönelik adımlar atmaya başladıklarını ileri sürdü.

Emiroğluları, sendikal adım atmaya çalışan öğretim görevlilerine uyarı cezası verilmesini anlamanın mümkün olmadığını söyleyerek, DAÜ Rektörü ve Vakıf Yöneticiler Kurulu’nu istifaya davet etti.

Emiroğluları, DAİ ve DAK’ı Doğa Koleji’ne verenlerin kötü yönetim nedeniyle yargılanması gerekirken, buna karşı çıkan öğretim görevlilerinin yargı önünde olduğunu ve disiplin soruşturmaları açıldığını savunarak, TDP olarak bunu kınadıklarını kaydetti.

Son Güncelleme: 21.11.2011 14:39
Anahtar Kelimeler:
ProtestoSoruşturmaDaü-senDisiplin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim