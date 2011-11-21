DAÜ-SEN'den Protesto

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), yaz aylarında DAÜ’nün üniversite öncesi eğitim kurumlarının Doğa Koleji’ne devrine karşı yapılan eylemlerle ilgili olarak 50’ye yakın sendika üyesi ve akademisyen hakkında üniversite yönetimince disiplin soruşturması açılmasını eylemle protesto etti.

Sendika yönetimi ve bazı akademisyenler disiplin soruşturması açıldığına ilişkin iç yazışmaların yer aldığı ve üzerinde “Utanç Duvarı” yazılı panoyu DAÜ Rektörlük binası önüne bıraktı.

Eyleme, TDP Gazimağusa Milletvekili Mustafa Emiroğluları ile KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel de katılarak destek verdi.

Yapılan açıklamalarda disiplin soruşturmalarının sendikal faaliyet nedeniyle açıldığı iddia edilerek, sendikanın ve akademisyenlerinin baskılarla seslerinin kısılmaya çalışıldığı savunuldu.

ÖZKARAMANLI

DAÜ-SEN Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı yaptığı açıklamada, DAÜ’de akademik personel ve örgütlü bulunduğu sendikaya karşı baskıların artarak devam ettiğini söyleyerek, yaz aylarında gerçekleştirilen eylemler nedeniyle yaklaşık 50 akademisyen hakkında disiplin soruşturması açıldığını ifade etti.

Özkaramanlı, disiplin soruşturması yanı sıra, ceza mahkemelerinde açılan davaların devam ettiğini belirterek, “Baskıcı ve antidemokratik yaklaşımın sendikanın ve akademik personelin sesini kısmakla eş olduğunu, çağdaş üniversitelerde bu tür yaklaşımların kabul edilemeyeceğini” söyledi.

Üniversite yönetiminin yaklaşımını şiddetle protesto ettiklerini kaydeden Özkaramanlı, disiplin soruşturmalarıyla ilgili olarak, “Mahkeme süreci devam ediyor. Mahkemede bu arkadaşlar aklanırsa disiplin soruşturması havada kalmayacak mı?” sorusunu yöneltti.

Üniversitenin kurullarına saygılı olduklarını belirterek, disiplin kurulunun konuya sağduyu ile yaklaşacağına inandıklarını kaydeden Özkaramanlı, disiplin soruşturması açılmadan önce ceza davasının sonuçlanmasının beklenmesi gerektiğini, ancak yapılmak istenenin DAÜ-SEN ve akademisyenlerin sesini tümden kısmak olduğunu savundu.

Baskılara boyun eğmeyeceklerini söyleyen Özkaramanlı, Rektörlüğe çağrıda bulunarak, sendikal eylemle ilgili ve anti demokratik olarak nitelediği tüm soruşturmaları geri çekmesini talep etti.

GÖKÇEBEL

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel de, DAÜ’de sendikal faaliyet nedeniyle açılan disiplin soruşturmalarının faşizmi çağrıştıran, ILO sözleşmeleri ve sosyal devleti ortadan kaldıran bir anlayışın tezahürü olduğunu iddia etti.

“Disiplin soruşturmalarını, örgütlenmeyi ve örgütlenme hakkını yok edebileceğini deneyen baskı olarak değerlendiriyor ve şiddetle kınıyoruz” diyen Gökçebel, disiplin soruşturmalarının örgütlülüğü ve özgürlüğü ortadan kaldıran bir yaklaşım olduğunu iddia etti.

Gökçebel, süreçte DAÜ-SEN’e desteklerinin tam olduğunu ifade etti.

EMİROĞLULARI

TDP Gazimağusa Milletvekili Mustafa Emiroğluları da, DAÜ-SEN eylemine parti olarak destek verdiklerini belirterek, “Eylemlerde de buradaydık. İddia edilen tarzda olaylar olmamıştır” dedi.

Hükümetin, seçimlerde dağıttığı bildirgelerde üniversitelerde demokratikleşmeyle ilgili sözleri bulunduğunu söyleyen Emiroğluları, UBP ve DAÜ yönetiminin verdiği sözlerine aksine DAÜ’yü antidemokratik, faşizan ve otoriter uygulamalarla yönetmeye yönelik adımlar atmaya başladıklarını ileri sürdü.

Emiroğluları, sendikal adım atmaya çalışan öğretim görevlilerine uyarı cezası verilmesini anlamanın mümkün olmadığını söyleyerek, DAÜ Rektörü ve Vakıf Yöneticiler Kurulu’nu istifaya davet etti.

Emiroğluları, DAİ ve DAK’ı Doğa Koleji’ne verenlerin kötü yönetim nedeniyle yargılanması gerekirken, buna karşı çıkan öğretim görevlilerinin yargı önünde olduğunu ve disiplin soruşturmaları açıldığını savunarak, TDP olarak bunu kınadıklarını kaydetti.