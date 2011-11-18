DAÜ-SEN Bazı Sendika Üyeleri Hakkında Soruşturma Başlattığını Savundu

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-Sen), üniversite Rektörlüğünün bazı sendika yönetici ve üyeleri hakkında disiplin soruşturması başlattığını savundu.

DAÜ-Sen’den yapılan sapılan açıklamaya göre, haziran ayında Doğu Akdeniz Kreşi, İlkokulu ve Koleji’nin Doğa Koleji’ne devredilmesi sürecinde eylemlerde bulundukları gerekçesiyle bazı

üyeler hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. Bunun çalışma hayatı ile ilgili yasalar ile Toplu İş Sözleşmesi’ne aykırı olduğu kaydedilen açıklamada, “Amaç üniversitedeki sendikal

mücadeleyi sindirmek ve geriletmek” denildi.