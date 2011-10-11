DAÜ Rektörü Öztoprak'tan Mağusalılara Mektup.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdullah Öztoprak, Gazimağusa halkını, DAÜ’nün paydaşı olarak gördüklerini ifade ederek, üniversitelerin başarılarında ve sürdürülebilir olmalarında

kent - üniversite dayanışmasının önemine dikkat çekti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Öztoprak, dünyada ve Türkiye’de artan rekabete rağmen üniversitenin bugün itibarıyla son 6 yılın en fazla yeni öğrenci kaydı yaptığını kaydederek, bu başarının altında

uluslararasılaşmaya, kaliteye ve kalitenin uluslararası kalite güvence kurumlarınca belgelendirilmesine (akreditasyon), etkili tanıtıma ve öğrenci memnuniyetine verdikleri önemin yattığını belirtti.

Öztoprak, “Gazimağusalılara Mektup” başlığı altında yazılı bir açıklama yaparak, DAÜ ile ilgili güncel gelişmeleri, üniversitenin daha iyi günlere beraberce nasıl taşınabileceğine ilişkin fikirleri kent halkıyla

paylaştı.

Öztoprak, DAÜ ailesinin kararlı ve bilinçli olarak çok çalışması ve fedakarlıklarıyla bugün üniversitenin öğrenci sayısı, mali yapı ve öğrencilere sunduğu eğitim ve hizmetlerin kalitesinin hak ettiği yere

geldiğini kaydederek, dünyadaki başarılı modeller incelendiğinde üniversitelerin başarılarında ve sürdürülebilir olmalarında kent - üniversite dayanışmasının ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü ifade

etti.

Türkiye’de, üniversite yönetimi ve çalışanları kadar halkın da üniversite ve öğrencilerini sahiplendiği kentlerde hem üniversitelerin hem de kentlerin hızla kalkındıklarını kaydeden Öztoprak, “Kent -

üniversite dayanışması ortak vizyon ve sorumluluk gerektirmektedir. Taşın altına beraberce elimizi koymayı gerektirmektedir. Gazimağusa halkı da, 30 yıllık üniversite kenti olmanın verdiği deneyimle bu

konuda yeterli bilinç ve duyarlılığa sahiptir diye inanmaktayız” ifadelerini kullandı.

Gazimağusa halkının bu bilinçle üniversiteye ve özellikle öğrencilere sahip çıktığını kaydeden Öztoprak, şöyle devam etti:

“Her ne kadar bu böyle olsa da, ev sahiplerimizden, esnafımızdan, taksicilerimizden; öğrencilerimize güler yüzle hizmet etmelerini, sorunlarına hassasiyet göstermelerini, anne - baba şefkati ile

yaklaşmalarını beklediğimizi bir kez daha hatırlatmadan geçemeyeceğim.

Ücretlendirmelerde %10 gibi indirimli öğrenci tarifesi kampanyaları başlatmanın zamanının geldiğine inanmaktayım. ‘Talep arttı’ diyerek fiyatları arttırmayacağınızı umuyorum. Dünyanın pek çok yerinden

gelen ve bu oranda değişik kültürleri temsil eden öğrencilerimizin inançlarına ve yaşam biçimlerine saygıyı esirgemeyeceğinizden şüphem yok. Ülkemize ve şehrimize yeni gelen, dolayısıyla yol yordam

bilmeyen öğrencilerimize yol gösterici olmanızı, devlet daireleri, belediye veya diğer kurumlardaki işlerinin takibinde kolaylaştırıcı roller üstlenmenizi istirham ediyorum.”