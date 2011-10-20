DAÜ öğrencileri şehitler için yürüdü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğrenci Konseyi, Türkiye’de hain saldırı sonucu şehit olan 24 asker için yürüyüş düzenledi.

Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı etkinlikte PKK terörü lanetlendi. Bir bölümüne DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Öztoprak’ın da katıldığı etkinlikte, şehit olan 24 asker için üç kez yoklama yapıldı ve ismi

okunan her şehit için “burada” sesleri yükseldi.

Yürüyüşün ardından Lala Mustafa Paşa Camii’nde öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. Şehitler için yarın da mevlit okutulacak.

DAÜ Atatürk Meydanı’nda toplanan kalabalık, Atatürk ve şehitler için saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Sakarya Çemberi’ne kadar yürüyen kalabalık, KKTC, TC, Azerbaycan ve Irak Türkmenleri bayrakları ve DAÜ flaması taşıdı

“Bir Ölür, Bin Diriliriz” , “Kahrolsun PKK” pankartları taşınırken, “Ne Mutlu Türküm Diyene!” “Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez” “Kahrolsun PKK”, “Hepimiz Askeriz, PKK’ya Yeteriz”, “Şehide Uzanan Eller Kırılsın”, “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz”, “Şehidim, Hakkını Helal Et Bize” sloganları atıldı, tekbir getirildi.

Barış Gücü kampı önünde de kalabalık, “Katiller Dinlesin” sloganı attı, DAÜ Atatürk Meydanı’ndan sonra burada da şehitler için yoklama yapıldı.

SOYŞEN

DAÜ Atatürk Meydanı’nda açıklama yapan DAÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Ekrem Soyşen, Hakkari’de kalleş saldırıcı sonucu şehit düşen askerlere rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

Soyşen, Cumhuriyetin geleceği gençler olarak, vatanın birliğini ve bölünmez bütünlüğünü son nefeslerine kadar koruyacaklarını kaydetti.

SİMGEÇ

Öğrenciler adına basın açıklaması okuyan Faruk Simgeç de, ateşin düştüğü yeri değil, vatanın dört bir tarafını yaktığını ifade etti.

Simgeç, “Gözlerini kan bürüyen bu caniler ve maşaları bilmelidirler ki, rezil amaçlarına asla ulaşamayacaklar ve döktükleri kanda eninde sonunda boğulacaklardır” dedi.

Simgeç, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğü ve bayrağa karşı mücadele içinde olan hainler sürüsünün, vatan toprağının tek bir karışının feda edilmeyeceğini bilmeleri gerektiğini kaydetti.

Simgeç, Türkiye Devleti’nin her kademesinde verilen mücadeleye, vatanın geleceği gençler olarak ellerinden gelenin fazlasını yaparak gerektiğinde kanlarının son damlasına kadar destek vereceklerini söyledi.

Yetişmekte olan yeni neslin dinine, devletine ve vatanına sadık ve onu yaşatacak ilkelere sahip onurlu bir gençlik olduğunu vurgulayan Simgeç, ecdadın mirasına sonuna kadar sahip çıkacaklarını belirtti.

Simgeç, “Şanlı bayrağımızın dalgalandığı her yerde görev yapmaya, vatanımıza musallat olan bu hain sürüsüne gereken cevabı vermeye hazır olduğumuz bilinmelidir” dedi.