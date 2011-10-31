DAÜ Öğrenci Konseyi'nden Van'a Yardım

Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Konseyi’nin düzenlediği yardım kampanyasında toplanan insani yardım malzemeleri Van’daki depremzedelere gönderildi.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, akademisyen, yönetsel personel ve Gazimağusa halkının da katılımıyla toplanan gıda ve giyecekten oluşan yardım Van’a gönderildi.

DAÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Ekrem Soyşen, deprem mağdurlarının yaşadıkları sıkıntıların sürdüğüne dikkat çekerek, toplanan gıda, giyecek, tıbbi malzeme ve çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak acil

yardım malzemelerinin özel kargoyla Van’a gönderildiğini ifade etti.